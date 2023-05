Jedan od najpoznatijih svjetskih pisaca Jorge Bucay za IN magazin o sreći i unutarnjem miru: ''Spasiti se možete sami, ako to želite''

U Zagrebu je, u društvu sina, predavanje održao jedan od najvećih svjetskih pisaca današnjice - Jorge Bucay. "Ispričat ću ti priču", "Klasične priče da se bolje spoznaš" i "Put sreće" samo su neke od uspješnica ovog autora, čije su knjige prodane u milijunima primjeraka i prevedene na 34 jezika. Uoči njegova predavanja u Lisinskom, s Jorgeom je razgovarala Matea Slogar za In magazin. Otkrio joj je koja je tajna dobrih ljubavnih i prijateljskih odnosa, što zapravo znači biti sretan u životu te kako mu je nekadašnji posao vozača taksija pomogao u stjecanju svjetske slave.

Po 4. put je u Zagrebu, a za njegova predavanja uvijek se traži karta više. Doktor Jorge Bucay argentinski je psihoteraput i autor knjiga koje su mnogima pomogle da promijene svoje živote. Ovog puta pred rasprodanom dvoranom govorio je ponajviše o našim odnosima s roditeljima, djecom, partnerom i prijateljima.



Što misli koji su problematični aspekti današnjih odnosa s partnerom i prijateljima?



''Mislim da imamo sve manje i manje vremena koje ulažemo u odnose. Nije problem sebičnosti, nego drugih interesa koji se prikazuju kao važniji, a nisu. Sreća ne dolazi od uspjeha, od novca, od pljeska, poznato je prema istraživanjima da sreća ima veze s kvantitetom i kvalitetom odnosa koje imamo'', govori Bucay.

Koja je razlika između radosti i sreće? Kako biti sretan danas?

''Razlika je - ne možete uvijek imati lijep trenutak. Nije vječan. To je samo trenutak. Ali možete biti sretni cijelo vrijeme. Pogotovo kad znate da sreća nije biti sretan. To je unutarnji mir. Bio sam tužan jer je moja majka preminula, ali nisam bio nesretan jer je moja majka imala lijep život. Uživaja je u njemu. Nije bilo ničega što sam od nje htio čuti a nisam, što sam joj htio reći, a nisam. Bili smo u miru jedno s drugim'', dodao je.



Zbog nje je počeo pisati kako piše danas?

''Uvijek govorim kako moja majka nije znala kako čitati, kako pisati. U svojim 40-ima naučila je kako čitati da bi čitala moje knjige. Jako sam ponosan na to. Jednom sam napisao članak i pročitao sam joj. Rekla je - ne razumijem. Rekao sam pa kako ne razumiješ, znaš čitat. Odgovorila je - znam čitati, ali ne razumijem. Možeš li mi objasniti. Objasnio sam joj tekst i rekla je ooo zanimljivo. Mogu li te nešto pitati rekla je. Zašto ne pišeš na način na koji si mi objasnio? Tada sam shvatio da je to ključ. Da bi me razumjeli, moram početi pisati tako da i moja majka može razumijeti'', ispričao je.



Takav pristup donio mu je svjetsku slavu. Tijekom života radio je kao trgovački putnik, prodavao čarape, knjige i sportsku odjeću, skladištar, psihijatar, ali i vozač taksija.



Što je naučio o ljudima kao vozač taksija?

''Mogu razumijeti ljudsku patnju, kako male male stvari mogu napraviti veliku štetu i da možeš raditi stvari iz ljubavi istovremeno se odričući svojih vlastitih interesa'', kaže.



Misli li da knjige mogu promijeniti naše živote?

''Mogu vam dati alate, shortcutove, načine razmišljanja o stvarima, svjetlo na putu. Ali promjena u vašem životu - to vi morate raditi. Pisac može biti pomagač, ali nije spasitelj. Nitko vas ne može spasiti. Možete se vi sami - ako to želite'', kaže.



Kada mu drugi kažu - doktore, spasili ste mi život - on im odgovara - to ste učinili vi sami. Jer glavna asocijacija na Jorgea je - skromnost.



''Znaš prijateljice, ja sam rođen u Buenos Airesu. 50 metara od smetlišta u gradu, gdje su spaljivali smeće. U kvartu koji smrdi po smogu i prljavštini. I sada sam ovdje s vama, s ljudima koji me stalno cijene. Svaki dan si ispričam - ne želim zaboraviti odakle dolazim', zaključio je za kraj razgovora.



