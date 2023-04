Vuco pokazao stan u Venezueli: ''Pozdrav iz mog doma, shvatio sam da se nemam što opravdavati!''

Krajem prošlog tjedna medijima se proširila vijest da Siniša Vuco napušta Hrvatsku i odlazi živjeti u Venezuelu. Splitski glazbenik javio se Bojanu Kosijeru za IN magazin, pokazao stan koji je kupio u toj zemlji te objasnio koliko se često namjerava vraćati u Lijepu Našu. Najavio je i vijesti koje će, sigurni smo, razveseliti njegove obožavatelje.

''Veliki pozdrav, više od 20 dana razmišljam šta da kažem i onda sam shvatio – kome da se ja pravdam? Pozdrav iz mog doma u Venezueli na Karibima. Evo, vidite, ovo je moj lijepi dom i jedan od najljepših stanova tu. Karipsko otočje, Isla Margarita. Evo, ovdje je taman sumrak, Karipsko more…'' pohvalio se Siniša Vuco za IN magazin.

Vuco je za vikend doputovao u Hrvatsku odraditi dogovorene koncerte te nam objasnio kako je nedavno prvi put otišao u Južnu Ameriku, točnije na venezuelanski otok Margaritu u Karipskom moru, gdje mu se toliko svidjelo da je odlučio kupiti stan.

''Osjetio sam da ljudi imaju dušu, osjetio sam, kako bi mi rekli u Dalmaciji, po starinski nekako žive, ali u pozitivnom smislu, manje tehnologije i meni se to svidjelo jer neki krajolik čine i ljudi. Tako da je meni to bio spoj onoga što sam ja zamišljao u glavi kako bi to bilo, to je blizu onoga što bi meni bilo super za životi od, eto, sad moje za dva tjedna 52. godine pa dalje. Znači, sjedinjeno je sve to što ja mislim da treba imati – zemljopisna pozicija, ljudi, način života i temperament koji ne prelazi u agresivnost i Venezuela mi je super'', otkriva Vuco.

Kaže kako se života u Hrvatskoj pomalo zasitio.

''Čovjek se umori i dobro mu dođe kad hoda i nitko ne zna tko je on i to mi je super. Ja ne bih sad rekao: 'Idem se ja zauvijek preseliti.' Kako ću se ja preseliti kad ja ovdje imam obitelj, unuku Gitu, majku Vinku, djecu, prijatelje, kumove? Ali više ću biti tamo nego ovdje'', govori Siniša.

Nakon više od 12 godina Vuco će objaviti novi, trostruki album, na kojem će se naći duet s Halidom Bešlićem, koji ste ekskluzivno mogli čuti u IN magazinu, ali i neke stare pjesme u novom ruhu. U hitu ''Molim te, vrati se'' ugostit će svoju splitsku kolegicu.

''Na pjesmi 'Molim te, vrati se', koju sam izveo na Splitskom festivalu, evo, bit će uskoro 31. godina, to je bio duet s Ivankom Luetić, a s ogromnim zadovoljstvom najavljujem svoju dragu kolegicu i prijateljicu koja u sebi ima r'n'r strast, to je Lidija Bačić'', govori Vuco.

Vuco je najavio iznenađenje i za sve fanove svojeg benda Živo blato.

''Vi mislite je l' to postoji, ali stvarno postoji, postoji tih 120 i nešto pjesama. Prvo će ići Vuco možda već za dva mjeseca i onda na jesen, zimu taj jedan kolosalni album nakon pune 22 godine'', otkrio je Vuco.

Vuco smatra da se, uz dobre pjesme, kvaliteta pjevača mjeri i izvedbama na koncertu, a on svoju snagu namjerava dokazati na velikim nastupima u Zagrebu, Frankfurtu i Splitu.

''Ova dva velika koja će biti u 12. mjesecu i najveći koji će biti dogodine, na ljeto. U Splitu će ljudi dobiti ono što hoće čuti, u punoj snazi izvedbu Vucinih pjesama, mojih pjesama'', govori Vuco.

Nije nam potvrdio, ali možda nije slučajno što nam se javio s Poljuda jer bi to zaista bio spektakl za pamćenje.

