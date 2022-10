Jasmin Stavros godinama je imao tempo od 120 koncerata godišnje. Posljedica toga bila je da neko vrijeme nije mogao zaspati bez tableta za spavanje, a propustio je mnogo u doba odrastanja svoje djece. Dok je radio, sinove je odgajala supruga, a on ih, kako nam je priznao, nije dobro ni poznavao. To mu i danas zamjeraju. Kako je u posljednjih nekoliko godina ipak poradio na odnosu sa sinovima, ali i sve o svojoj novoj pjesmi, Stavros je otkrio Juliji Bačić Barać za In magazin.

"Ej zora je" naziv je pjesme Jasmina Stavrosa s kojom je nastupio na Splitskom festivalu, a prije nekoliko dana snimio je za nju i videospot.

''Ona je u biti rađena od onih mojh starih hitova 90-ih godina, ''Dao bih sto Amerika'', ''Umoran'', ''Kad se prijatelji rastaju'', Mislim da će ova pjesma ostati u mom repertoaru jer meni se sviđa i draga mi je i vidim da ljudi dobro reagiraju'',kaže.

Ovih dana Stavros priprema i duet s grupom Tarapana, ali broj koncerata s godinama je smanjio. 1-5ak godina imao je tempo od 120 koncerat agodišnje.

''To je užasno velika brojka i tu se poremeti bioritam, sve se poremeti, ja sam čak jedno vrijeme morao piti tablete za spavanje kad bi došao s puta da bi se naspavao za sutra dan. Obavezno tableta za spavanje i onda sam se bio navukao na te tablete za spavanje'', priča.

Previše nastupa rezultiralo je time da nije imao dovoljno vremena za obitelj.

''Kad bi se vratilo vrijeme unatrag više se nikad to ne bi ponovilo. Propustio sam rast svoje djece, bio sam s njima kad su bili mali, ja sam ih jako slabo i viđao, došao bih doma umoran. Jako puno sam radio, mislio sam da je to najvažnije - zaraditi puno novaca da im omogućim dobar i lagodan život i sad sam shvatio da je to isprazno da trka za novcem to je tako isprazno'', kaže Jasmin.

Zbog posla propustio je odrastanje svoje dvojice sinova.

''Sinovi mi nisu imali oca, imali su samo majku tako da se mi nismo ni poznavali, tek se sad zadnjih godina upoznavamo, sad smo već kao prijatelji, ali eto bolje i tako nego nikako. To mi je bila najveća greška u životu'', govori iskreno Stavros.

I tu grešku sad ispravlja radeći na odnosu sa sinovima.

''Nikad nije kasno da se promiješ, da postaneš pravi otac što nisam bio pravi otac u tom smislu, nisam bio pravi otac. Još se moram ja truditi da steknem njihovo povjerenje, da mi oni povjeruju da sam se promijenio, tek sam negdje na pola puta'', kaže.

To što ga nije bilo doma sinovi su mu zamjerali.

''I dan danas mi još zamjeraju. Ja sam ljeti stacioniran na Koručuli i kad imam nastup onda me uvijek pita stariji sin, on tamo živi već jedno 3 godine, je l' tebi treba da ti ideš na tu gažu, ja govorim pa i treba i ne treba. Idem malo radi sebe, radi publike, da se pomaknem da ostanem u formi. Onda mi kaže daj čovječe ostavi se tog pjevanja, malo si se napjeva u životu. U biti ne treba jer ako sam trebao nešto steći u životu stekao sam, ako nisam kad ću više steći, ali drži me to'', govori Jasmin.



Dok je on radio, 3 kuta kuće držala je njegova supruga Žarka, a Stakiju je brak uvijek bio svetinja.

''Evo neki moji koleg, čitam sad jedan pjevač nije bitno koji, nakon ne znam 17, 18 godina rastavalja se od žene to je malo tužno. Ja sam se moga rastaviti milijun puta što se tiče toga, ima uvijek djevojaka koje ti pogotovo u vrime dok sam bio puno mlađi dolaze pa se žele upoznati pa žele biti s tobom'', priča iskreno.

Obožavateljice je uspješno izbjegavao. Sačuvao je brak, shvatio što je u životu zapravo bitno i zato je danas Staki sretan čovjek.

