Evo tko je nova najljepša Hrvatica koja će nas krajem godine predstavljati na svjetskom izboru!

Izabrana je nova najljepša Hrvatica, koja će nas krajem godine predstavljati na svjetskom izboru Miss Universe. Krunu najljepše ponijela je atraktivna studentica iz Perušića Andrea Erjavec. Čime je osvojila žiri i zašto s nestrpljenjem čeka svjetski izbor, otkrila je našem Davoru Gariću za In magazin.

Kruna nove Miss Universe Hrvatske zasjala je na glavi mlade studentice Andree Erjavec.



''Imam 23 godine, dolazim iz Perušića, studiram na Učiteljskom fakultetu u Petrinji, sada sam na petoj godini i nova sam Miss Universe Hrvatske'', predstavila se Andrea.

Što misli zašto je žiri izabrao baš nju pored svih ovih silnih ljepotica?

''Pa možda bih rekla zbog mojeg osmiieha i očiju'', rekla je.



Uz osmijeh i pogled, žiri od djevojaka traži mnogo više.



''Najvažnija je poruka koju ostavljaju današnjoj mladeži i kako to porukom pozitivno utječu što na sebe samu, što na ostatak društva'', kaže Ivana Delač, Miss Universe Hrvatske 2023.



''Možda će zvučati kako klišej, ali osobnost'', smatra Ivana Mišura Vlaović, Miss Universe Hrvatske 2014. godine.



U publici je blistala Miss Universe Hrvatske 2014. Ivana Mišura Vlaović. Suprug, bivši Vatreni Goran Vlaović, i njihove kćerkice Vana i Kai sada su joj centar svijeta.



''Ne mogu reći da imam svo vrijeme ovog svijeta, jer ga sad posvećujem djeci i mužu, ali ima vremena. Vana, starija, ona je krenula još prošle godine u vrtić, tako da je do 16 sati nema, tu sam posvećena Kai skroz, a onda kad se Vana vrati, onda sam posvećena objema. kaže Ivana Mišura Vlaović.



Hoće li djevojčice maminim manekenskim ili tatinim nogometnim stopama?



''Možda će Vana tatinim...ona je toliko sliči na tatu pa se ja zezam malo na tu foru. Ne znam, samo želim da budu sretne u životu. To je najbitnije'', otkrila je Ivana.



Iako je i kod misica na cijeni prirodna ljepota, pokoja estetska korekcija u današnje je vrijeme normalna stvar.



''Pa ja smatram da svatko ako mu nešto smeta, neka promijeni. Ja sam generalno zadovoljna sa sobom, sa svakim dijelom, stavila sam mrvicu mrvicu filera i to je to od mene'', otkrila je Arijana Podgajski.



Na izboru je svojom pojavom, u prvom redu glasom, oduševio Jacques Houdek.

Jacques se prisjetio 2017., kad je kombinacijom svojeg uobičajenog i opernog glasa ušao u finale Eurovizije. Trema mu je odsjekla noge, kaže.



''Nakon 17 godina profesionalne karijere, trema te toliko presječe da...uvijek sam govorio da sam onu koreografiju odradio na autopilotu, zahvaljujući svim onim probama koje smo imali, ali sam bio nesretan nakon polufilnala, bez obzira što smi prošli finale, tu je vladala histerija, nesretan jer ja nisam uživao u te tri minute, a čekaš ih cijeli život. Onda sam se samo molio ''daj, Bože da ja to finale uživam!'' Vjeruj mi, kada sam na finalu kročio na tu pozornicu, te tri minute su meni djelovale barem kao 13, lijepih minuta, uživanja i svakoj frazi. Razmišljao sam o mojoj Hrvatskoj, o mojoj djeci, o obitelji, o mom tom cijelom putu'', prisjetio se Houdek.



Miss Universe održat će se krajem godine u Salvadoru. Našoj Andrei želimo mnogo sreće.

