Izabrana je nova Kraljica Hrvatske: Pobjedu je odnijela učiteljica hoda i lijepog ponašanja!

Hrvatska je dobila svoju novu kraljicu. Na finalnom izboru Kraljice Hrvatske u Rovinju krunu najljepše ponijela je Irena Jakičić, a organizatori su najavili da svjetski izbor dovode u Hrvatsku. Okrunjena kraljica i njezine princeze otkrile su nam koliko će im lente promijeniti život, koliko su imale estetskih korekcija, vide li se kao direktorice velikih kompanija ili domaćice te zašto je mladim Hrvaticama vanjska ljepota visoko na listi prioriteta.

U šampionu hrvatskog turizma Rovinju, okrunjena je nova Kraljica Hrvatske. Irena Jakičić pomela je konkurenciju, a tomu je, nema sumnje, pridonijela i činjenica da je lijepa Zagrepčanka voditeljica i predsjednica škole hodanja i lijepog ponašanja. Djevojke uči kako zablistati na pozornici i u životu.



''Učimo ih prvo hodati u štiklama, to je nekako najbitnije da bi se one znale držati, ima puno djevojaka koje, kako bi rekli, nabadaju, jedva hodaju. Onda oragniziramo čak i teorijske tečajeve gdje ih učimo o samopouzdanju, o držanju. Učimo ih jednim vrlinama koje ljudi često zaborave. To je dobrota, poštovanje i suosjećanje, što se danas jako izgubilo, pogotovo poštovanje prema starijim osobama'', ispričala je Irena Jakičić.



Lentu prve princeze osvojila je stručnjakinja za marketing Josipa Hadrović.



''Sretna sam i nisam očekivala, pogotovo kad sam dobila prvu lentu kraljice elegancije i onda sam milsila ''OK, to je vjerojatno to'' i onda kad sam osvojila točno se može vidjeti na snimci da sam ostala malo u šoku'', rekla je ova stručnjakinja za marketing.



Druga princeza je fatalna plavuša Ana Lambaša. Vanjština je za nju samo dio paketa.



''Elegancija, mirnoća i smouvjerenost, da žena zna tko je i šta je i da je nijedna druga kritika ne može razuvjeriti oko toga nego da stoji sa svojim stajalištima, sigurna je u sebe, vjeruje u sebe, radi na sebi. Mislim da to najviše zrači, to zrači više nego neka vanjska ljepota'', kaže Ana Lambaša.



Ljepotice su do trona pred žirijem prošle sve - od kupaćih kostima do raskošnih vjenčanica. Je li im to stres ili užitak?



TON: IRENA JAKIČIĆ, Kraljica Hrvatske 2022.

''Jedno i drugo. Nekako gledaš ako si u vjenčanici ili haljini da što više paziš na nju, pa odna da se ne popikneš na bini, ima tu jedna doza stresa, ali i užitka kad te svi gledaju, gledaju te kao kraljevsku divu'', kaže Irena.



Uz prirodnu ljepotu, kažu dame, nije na odmet ni malo estetskih korekcija.



''Za to sam definitivno! I sama imam filere u usnama i nekako mi je to, rekla bih, higijena današnjice'', zaključila je Josipa.



''Svakako sam, neću reć zagovornik, ali ako se žena ne osjeća lijepo, ako brzo stari, ako se lice objesi, ako ona nije sretna sobom, onda sam za da se napravi nešto sitno, ne da sad od sebe napravi lutku, ali svakako si može nešto napraviti'', dodala je Irena.



A gdje se ove mlade dame vide u budućnosti? Kao direktorice tvrtke ili domaćice?



''Ja iskreno smatram da bi svaka žena trebala imati neki svoj cilj i svoju karijeru, da ne ovisi o nikome'', rekla je Ana Lambaša.



''Da ona napravi i učini ono kako se ona osjeća, da li želi imati osmero djece ili poslovna žena, ako je ona u mogućnosti da to napravi'', kaže Irena.



''Puno toga se u brakovima i vezama, ti muško ženski poslovi su se raspodjelili, barem u mom slučaju'', otkrila je Josipa Hadrović.



''Naravno, ako se neke žene baš žele baviti domaćinstvom, imaju puno pravo, ali moje je stajalište da definitivno sama sebi prvo nešto napravim i onda poslije šta dođe dođe'', rekla je Ana Lambaša.

''Ali da, s neke strane ipak mislim da žena i dalje drži sve, kako bi se reklo, žena drži četiri zida u kući'', dodala je Josipa.



''Evo recimo gledam po svojoj majci, ona nas ima četvero i plus radi u eminentnoj firmi, ima svoju lijepu plaću, sve, lijep život, lijep brak, tako da se nekako po njima ravnam da ću i ja jednog dana imati isto tako imati i uspješan posao i lijep brak kao što oni imaju'', rekla je Irena.



Ljepoticama želimo da im se i ostvare ti snovi, a kako smo doznali od organizatora, radi se na tome da se izbor Kraljice svijeta održi u Hrvatskoj. Nema sumnje, Rovinj bi bio idealna razgledanica za poslati u svijet.

