Ivana Ivić o ispadanju iz MasterChefa i mentoru Stjepanu Vukadinu: ''To je nedopustivo!''

Ivana Ivić sedma je natjecateljica koja je napustila MasterChef. Ona je s Nikolom, Majom i Markom sudjelovala u eliminacijskom izazovu, a Stjepan, Melkior i Damir zbog zbog elementarne pogreške koju je napravila nisu mogli pojesti njezino jelo te je natjecanje u showu za nju završilo.

U posljednjem stres testu Marko, Maja, Nikola i Ivana morali su replicirati tradicionalna jela Bliskog istoka - smokve punjene bulgurom, brusnicama, mrkvom, pekan orahom, zatim dip od svježeg sira uz salatu od rajčice, a tu su bile i janjeće kofte s flat breadom, te zelena šašuka s paprikom i mladim špinatom.

''Eliminacijski izazov mi je bio jedno od najboljih kuhanja jer je bilo toliko toga u 70 minuta, znači nisam imala vremena razmišljati što će biti – hoću li ići kući, hoće li biti dobro ili ne. U tom trenutku sam se totalno opustila i dala se u to kuhanje maksimalno tako da mogu reći da mi je to bilo jedno od najdražih kuhanja'', rekla je Ivana Ivić.

Marko i Maja su se pokazali vještijim u pripremi jela, a žiri je odlučivao između Nikolinog i Ivaninog.

''Dolazimo do glavnog glumca, a to je janjetina. Gledali smo čiju mezu možemo cijelu pojesti. Jedna janjetina je bila sirova…

Nikola, tvoje meso je bilo dobro pečeno. Nažalost, Ivana, tvoja je ta meza koju nismo mogli pojesti do kraja. Meso je ostalo sirovo i jednostavno preko nekih standarda kod tih stvari nismo mogli prijeći'', rekao je Stjepan Vukadin.



''S komentarima žirija da ispadam se slažem jer bila sam svjesna svega. Sirovo meso – to je nedopustivo, glavna namirnica ne smije biti sirova i to je razlog za ispadanje. Nisam osjetila ni ljutnju, ni bijes, ni razočarenje jer sam bila svakako ponosna na sebe i bila sam sretna bez obzira na ishod, u svakom slučaju nema tuge'', kaže Ivana.

Ivana nam je otkrila i što bi promijenila da može vratiti vrijeme.

''Da mogu vratiti vrijeme definitivno bi promijenila taj test kreativnosti i ne bi otišla toliko daleko, ne bi otišla do Kine nego bi se možda zadržala bliže našim granicama, skuhala nešto jednostavnije i poznatije i tad sigurno ne bi bila vani'', kaže.

Povjerila nam je i koga vidi kao pobjednika showa.

''Moj favorit je Leo, dosta je mlad, ali ima neku svoju viziju kuhanja što se meni jako sviđa i vidim ga kao pobjednika i jednog dana kao velikog kuhara'', kaže.

Sretna je i što je njezin mentor bio Stjepan Vukadin.

''Da sam mogla birati, a nisam, svakako bi njega izabrala. Bio mi je velika motivacija u kuhanju tako da sve pohvale za mentora Stipu'', kaže.

Ivana tvrdi da je u MasterChefu donijela odluku čime se želi baviti u životu.

''Nakon MasterChefa definitivno želim ostati u kuhanju, to sam kroz MasterChef shvatila, da je kuhanje moja velika ljubav s kojom se želim baviti u životu'', rekla je.

U MasterChef kuhinji je ostalo 14 natjecatelja koji će se u sve zanimljivijim izazovima boriti za naslov najboljeg.

''I dalje pratite MasterChef na Novoj TV jer svašta će se događati i idemo vidjeti tko će biti pobjednik'', rekla je.

