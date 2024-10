Talentirani zagrebački dizajner otkrio nam je na što ove sezone treba obratiti pažnju: ''Za te komade nemojte žaliti novca...''

Više od 20 godina je u svijetu mode, postao je prepoznatljiv po ženstvenim odijelima koje pripadnice ljepšeg spola obožavaju. Ivan Friščić održao je reviju u Biogradu. Našem Hrvoju Kroli otkrio je što će se nositi ove zime te je li mu draža uloga dizajnera ili stilista.

Kada se traži savršen spoj elegancije i ženstvenosti, s pomakom prema modernom, dame uvijek biraju Ivana Friščića. Njegove kreacije na reviji u Biogradu dobile su velik pljesak publike.



''Pregršt prekrasnih kaputa, odijela, najfinijih štofova, zaista jedan hommage starim vremenima starog Hollywooda, jedino što nemamo je krzno'', opisao je Ivan Friščić.



Vuna, kašmir, vuna alpake - samo su neke od najfinijih tkanina kojima se Ivan koristio u svojoj kolekciji. Bojama se igrao od zelene i crvene do neutralnih bež i crne. Njegove kreacije nose brojne poznate dame, a svojedobno ga je birala i Kolinda Grabar-Kitarović. Osim modnog dizajnera, Friščić je i stilist pa se postavlja logično pitanje, koja mu se uloga više sviđa?



''Ja u principu pokušavam pronaći nekakav balans između te dvije strasti. Ono što me izuzetno ispunjava je rad na informativnom programu gdje se ja zaista osjećam dobro, gdje se osjećam doma i osjećam ugodno. A dizajn kao što vidite na pisti to su komadi koji su klasični i fini, profinjeni i s druge strane malo pomaknuti ali dovoljno da spadaju pod jako dobru priču'', govori.



Osim uloga u kojima ženama naglašava njihovu ljepotu i daje samopouzdanje, Ivan je i profesor na fakultetu. Naime, ovaj svestrani dizajner završio je geografiju na PMF-u i povijest na Filozofskom fakultetu. U svojim predavanjima uvijek se trudi osvijestiti studentice o iskoristivosti mode.



''Moramo razmišljati o ekologiji, moramo razmišljati o tome da stvari nisu za jednu sezonu, nego da se zaista uloži u jedan komad koji će trajati godinama'', objasnio je.



Dobre volje, širokog osmijeha i uvijek okružen ljudima, Ivan nastavlja svoj put. Iako je katkad to iscrpljujuće, Friščić napominje…



''Ne znam drugačije, ali stvarno ne znam drugačije. Mislim da je to jedini način na koji mogu funkcionirati, znači da sjedim, čekam, dosađujem se mislim da to ne bi mogao izdržati tako da – ne znam drugačije'', kaže.



Za kraj ovaj talentirani zagrebački dizajner otkriva što je ove sezone hit i na što, kada je odjeća u pitanju, treba obratiti pozornost.



''Nekako je autentičnost postala trend koji je u principu najbolji što može biti. Nosit će se sve u čemu se osjećate dobro, ali ako govorimo o komadima, dobro je uložiti u zimski kaput u dobro odijelo u dobre cipele, dobru torbu, to su komadi za koje stvarno nemojte žaliti novca. Ako kupujete kaput on treba imati primarnu funkciju, lako za estetsku ali ona vas neće zaštitit od hladnoće, on treba štititi'', zaključio je.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.