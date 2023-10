Intimne scene na domaćim setovima: ''Onda smo se dogovorili točno koji pokret, kad, gdje...''

Kako se naši domaći glumci nose s onim nešto škakljivijim, intimnim scenama? Ima tu svega - od smijeha, do pregovora i razgovora. No neke ni to ne spašava od činjenice da roditelji odbijaju gledati njihove filmove. Glumačka krema na zagrebačkoj premijeri posljednjeg filma Lukasa Nole za In magazin je otkrila tko se lako zacrveni pred kamerama.

Nakon Pulskog filmskog festivala, još jedan pravi emotivni rollercoster za Barbaru Nolu, bila je svečana zagrebačka premijera, posljednjeg Lukasovog filma Escort.



''Evo danas smo tu da slavimo Lukasovu umjetnost i veselimo se tome, a žalovat i oplakivat to čovjek radi sam u miru'', rekla je Barbara.



Danas fokusirana na obitelj, ali i nove glumačke izazove, sa stresom se bori baš kao i svi mi.



''Ja obično jako gutam puno stvari, u smislu pokušavam da se svi oko mene dobro osjećaju i da se prilagodim svemu, onda to vjerojatno dođe do ovdje i nastane neka eksplozija. Da, sa stresom se općenito malo teško nosim i onda psovke koje nisu nikome upućene u smislu uvrede nego sebi u bradu da, pomažu, moram priznati'', rekla je.



Uživati u Lukasovoj filmskoj ostavštini došla je sama krema glumačke scene, usta punih najljepših riječi.



''Divna, luda duša, ne znam kako bih to drugačije, mislim da je to dovoljno'', komentirala je Ksenija Marinković.



''Znaš što, najviše volim to kako cijela ova generacija, i režisera, uključujući i mog Danila i sve njegove prijatelje, Vinka Brešana, koji s takvom nježnošću i poštovanjem govore o Lukasovom talentu'', dodao je Rade Šerbedžija.



''Meni je ovo prva suradnja sa Lukasom i neizmjerno mi je drago što sam dogurao do toga da budem u barem jednom njegovom filmu'', otkrio je Nikša Butijer.



''Zadnja interakcija s Lukasom je poziv da je film završen, da treba stavit još jedan, dva šuma, i cijelo iskustvo snimanja filma ti posljednji trenuci s Lukasom ostat će mi vječno'', ispričao je Živko Anočić.



U fokusu ovog erotskog trilera je Anočićev lik Miro, poduzetnik koji prvi put u životu provode noć s prostitutkom, nakon čega je pronalazi mrtvu i uz pomoć dvojice namještenika hotela, zataškava tragičnu epizodu. A snimanje intimnih scena bilo je, u najmanju ruku, škakljivo.



''Jako je zahtjevno i na trenutke može biti malo nelagodno jer takva je priroda scene ali na kraju krajeva to je moj posao. Imali smo zato puno probi jer se te stvari trebaju probati puno puta da bi to na kraju moglo sve nekako teći jer ne možemo raditi ovako na svježinu ako nam je malo neugodno a uvijek postoji ta neka doza neugode više ili manje. Meni je super što sam ja to radila sa Živkom jer se vidjelo da ni njemu to nije najugodnije a nije ni meni bilo pa je nekako taj spoj…meni jer sam neiskusna, a on je iskusan ali eto takav je i baš je bilo slatko, da smo oboje ispipavali, polako, pažljivo.'', ispričala je Lena Medar.



''Nisam imao neki problem s tim scenama zato što s Lukasom sve prođe lako i jednostavno uz lake note tako da to uopće nije bio problem, s Lukasom ne'', dodao je Živko.



Ksenija Marinković se pak prisjetila svojeg iskustva prve intimne scene na filmu, upravo sa Živkom, koje se priznaje, užasavala.



''Izvuče se iz svega toga tako da se radi milijardu osiguranja, ja sam imala preko sebe plahtu koju smo zatufkali da se ne vidi, onda smo se šalili pola sata, onda smo se dogovorili točno koji pokret, kad gdje, da bi to odradili kao zadatak da ne bi o tome razmišljali kao o intimnom činu'', prisjetila se Ksenija.



Na kraju priče, iz nelagodnih situacija gledanja ovakvih scena, najčešće se pokušavaju izvući roditelji glumaca.



''Vidjet ćemo hoće li gledat, zasad još ne znam, zvala sam ih nisu baš bili nešto ali vidjet ćemo'', priznala je Lena.



U Lukasovoj režiji, sigurni smo, svaka je scena toliko odmjerena, da jedino što može izazvati jest ponos.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.