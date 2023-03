Hrvatski Frank Sinatra vraća se na Splitski festival, a anegdota iz grada pod Marjanom ne fali: ''Oliver je ostao sam na bini''

63. izdanje Splitskog festiVAla s nestrpljenjem se iščekuje. Nova organizacijska struktura festivala obećava glazbenu pustolovinu, kakva je nekad bila. Jedan od natjecatelja u finalnoj večeri bit će i hrvatski Frank Sinatra. Kako Đorđi Peruzović gleda na Splitski festival, koje će anegdote zauvijek pamtiti te je li Dino Dvornik sve radio kako samo on želi, saznajte u prilogu In magazina.

Za samo 3 mjeseca u gradu podno Marjana ponovno će se pjevati na Prokurativama u sklopu 63. Splitskog festivala. Novi organizacijski tim predvodi Stevo Vučković Stivi, a cijela glazbena čarolija trajat će 7 dana.



"Imamo 4 pobjednika proteklih Splitskih festivala. Škendera, Marka Škugora koji je relativno friško trijunfirao. Imamo dalmatinskih rukopisa i nekog arta i pop rocka.", govori Stevo Vučković Stivi.



Među 22 dvije pjesme, koje su odabrane za ovogodišnji festival, na Prokurativama će zapjevati i Ibrica Jusić, Brigita i Siniša Vuco, Nenad Vetma, Klapa Iskon, ali i brojni drugi. Veteran festivala zasigurno je hrvatski Frank Sinatra, kako ga vole mediji nazivati - Đorđi Peruzović, koji se ponovno vraća u natjecateljski dio. Priznaje, to je neka neraskidiva veza.



"84. kad sam pjevao sa Snježanom Naumovskom "Samo ti" i išao sam u Italiju po odijelo i zaboravio sam odijelo u Karlobagu u ormaru. Morao sam se vratiti i zadnji čas sam stigao. Još sam zakopčava botune kad sam izletija na scenu. Ona je te večeri izgubila prsten, imala je rukavice i neko joj je došao čestitat i skinuo joj je prsten koji je bio vrijedan prsten od njezine bake. Ovo mi je 60. festival, od toga sam 50 puta pjevao.", priča Đorđi Peruzović.



Ništa kontra Splita - naziv je večeri posvećene šezdesetom jubileju glazbenog stvaralaštva Nenada Vilovića, koji je ispisao povijest hrvatske glazbene baštine. Pjesme poput "Di si bija kad je grmilo", "Stara zvona", "2002 godine u Splitu", ponovno će se čuti s Prokurativa.



"Koju je Oliver Dragojević pjevao 1975. godine na Splitskom festivalu. Pala je kiša i prolom oblaka, svi su pobjegli s Prokurativa, baš kad je ta pjesma bila. Oliver je ostao sam na bini i nije znao što će sa sobom. Pjesma je ostala zahvaljujući tom futurističkom tekstu gdje se dosta toga ostvarilo.", prisjetio se Nenad Vilović.



Velik hit koji je otpjevao Dino Dvornik - "Ništa kontra Splita", na festivalu će izvesti Dean Dvornik uz Krešu Bengalku i Žuvija. Nenad ističe kako nije bilo jednostavno surađivati s kraljem funka. Naime, Dino je nestao 3 mjeseca prije Splitskog festivala i nitko nije znao gdje je i hoće li uopće zapjevati, no onda je priredio spektakl.



"Njega su šestorica dovela u mrtvačkom sanduku na binu. Kad je počela glazba iskočio je iz sanduka i počeo je pjevati i plesati. To je bio šok. Jedan od tih šokova je isto razlog da je pjesma isto uspjela.", prisjetio se Vilović.



Kultna pozornica na Prokurativama iznjedrila je broje pjesme koje su postale evergreen pa ne sumnjamo da će i 63. izdanje Splitskog festivala oduševiti publiku.



