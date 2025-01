Hitovi koji su obilježili 2024.: Donosimo listu pjesama sa zvjezdanim statusom hita godine!

Vrijeme je da rezimiramo domaće hitove koji su obilježili prethodnu godinu. Milijunski pregledi online, rasprodane arene i pjesme koje svi znamo od prve do zadnje riječi. Na našoj listi najvećih hitova u 2024. su Rozga, Thompson, ali i mlade snage poput Grše i Baby Lasagne. Koje su pjesme vladale u protekloj godini, zna naš Davor Garić, a sve pogledajte u prilogu In magazina!

Euforija je mala riječ za sve ono što je ''Rim Tim Tagi Dim'' izazvala u 2024. Naziv ovog hita Baby Lasagne u početku je mnogima bio zbunjujuć, no nabrajalicu ''rim tim tagi dim'' svi su napamet naučili u rekrodnom vremenu.



Hit ljeta Jelene Rozge postao je i hit jeseni, pa i zime, a čini se da ''Lavica'' i dalje ostaje na listi njezinih zaraznih uspješnica.



''Puno radimo i kad me pitaju jesam li umorna i odakle mi tolika energija na bini pa upravo mi publika daje energiju jer mi takvu ljubav daju, cijela regija pjeva ''Lavicu'' na najjače i presretna sam, stvarno sam presretna'', kaže.



Deseci milijuna pregleda i razdragana publika - Grše i njegova ''Fantazija'' koju je otpjevao s Miach.



Grši milijuni odlično stoje. Toliko pregleda broje i njegovi drugi hitovi kao što je Forza.



A onda je svoj povratak najavio Thompson.

''Ako ne znaš šta je bilo'' s bendom Hrvatske ruže otpjevao je Marko Perković Thomposn i zaludio svoje obožavatelje.



Hit serija i hit glazbenik - kombinacija koja ne može razočarat. ''U dobru i zlu'' i Petar Grašo u 2024. su lansirali pjesmu ''Šta bi ja bez tebe''.



Ako vam ova zarazna melodija nekim slučajem još nije ušla u uho, sad će! ''Brajde'' dvojice Alena ulazi na prvo slušanje!



"Do suradnje s Alenom Vitasovićem je došlo tako što sam dobio ime po njemu, to mi je mama rekla i iz tog razloga sam rekao, moram napraviti pjesmu s Vitasovićem'', objasnio je Alen Kozić, Lima Len.



''Ja sam to poslušao i meni se to odmah svidjelo, i rekao sam ako se može, ovdje ću se uvaliti nekako jer je pjesma pozitivna, vesela, traje par minuta, svi su sretni'', govori Alen Vitasović.



I za kraj nikad prežaljeni Oliver.

Singl ''Ne mogu ti reć” legendarnog pjevača objavljen posthumno, pet godina nakon što nas je napustio, još nam je jednom pokazao zašto Olivera toliko volimo i nikad nećemo zaboraviti.

