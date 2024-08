Halid Bešlić u 40 godina dugoj karijeri promijenio bi samo jednu stvar: ''Ali talent je bio taj koji mi je određivao sudbinu...''

Unučići su pravi eliksir mladosti, barem ako pitate Halida Bešlića. Prepun energije, nakon odmora s obitelji, stao je na čakovečku pozornicu i još jednom dokazao kako s tim krajem Lijepe naše njeguje posebnu vrstu ljubavi. Našoj ekipi In magazina otkrio je kakvo iznenađenje sprema za svoju publiku, za čime žali u 40 godina dugoj karijeri te kako vidi glazbenu budućnost svoje unučice.

Već od prvih taktova hitova sarajevskoj slavuja, čakovečka publika uglas ga je pratila, jer posebna je i neraskidiva veza, koju Halid njeguje s ovim krajem.

''Prvi je moj nastup nakon rata bio u ovom kraju. Ja ih pitam da niste pogriješili oko pjevača, ja sam mislio da se ovdje takva muzika ne sluša. Od tada počinje moja priča kad je cijela ova regija u pitanju, da bi imao na kraju i par pjesama mojih koje su popularne samo u ovim krajevima a uopće nisu u Bosni'', priča Halid.

Zato je Porcijunkulovo raširenih ruku dočekalo glazbenu legendu, koja je puna elana stala na pozornicu nakon zasluženog odmora.

''Sa obitelji sam bio, uhvatio 11 dana a u tih 11, jedan je bio svirka. Znači nije bilo 11 bilo je 10, dolje na Pelješcu sam se fino odmorio'', priča Halid.

Iako, priznaje, najbolje punjenje baterija za njega su obveze djeda, među kojima je najvažnija ona da unuke razmazi do maksimuma.

''Sad su oni kod mene u Sarajevu, školski odmori su i to mi je najveće zadovoljstvo, sa njima sam svakodnevno. Bio im je rođendan prije dva dana pa smo imali dječji parti za njih, sve u svemu to je ono čemu se najviše radujem. Mentalno se čovjek totalno podmladi valjda je to tako do Boga dar'', govori Halid.

Dobro je poznato kako je unučica Lamija pokupila obiteljski glazbeni gen, dapače, već se djedu i pridružila na pozornici.

''Već sam joj ubacio klavir u kuću da počne učit, imala je već dva tri sata s profesoricom. Sluša doduše svjetsku muziku, ne sluša uopće ovo što ja pjevam niti zna uopće da sam ja.. ona zna da sam joj ja djed. Živi u Njemačkoj i više govori njemački i engleski to je dijete u svim jezicima tako da reko sam nemoj da slušaš ovo naše ništa. Kaže ona meni djede hoćeš me povest u New York, jer idem u Ameriku pa ja kažem ali ja idem u Chicago al ona kaže ma u NY, reko - a što je u NY, kaže tamo su sve najbolje pjevačice'', priča Halid.

Ako i krene njegovim stopama, djed Halid ima svoja očekivanja.

''Da to bude ozbiljna to karijera, balkanska priča to me ne zanima. Jer su vremena takva da ozbiljne pjevačice da bi bile interesantne moraju se prilagođavat nekim trendovima ali govorim o ozbiljnim pjevačima, ovdje zaista imamo dobrih ali publika kaže ovo je dobro a ništa ne valja, al je dobro, što je reko ovdje dobro pa kad ću, to je moderno, šta je moderno, ono što je loše je l'?'', priča Halid.

On, u svojoj 40 godina dugoj uspješnoj karijeri, promijenio bi tek jednu stvar.

''Školovao bih se u muzičkom pravcu, govorim o sviračkom. Muzičko obrazovanje bih imao ne bih učio ovako u hodu i ne bih se oslanjao toliko na inteligenciju nego na školu, na znanje, i poznavanje jezika, tu sam propustio tako da sam hendikepiran s time, ali talent je bio taj koji mi je određivao sudbinu ali bilo bi mi mnogo lakše da sjednem i sviram klavir, a ne znam ga svirati'', priznaje Halid.

Nakon što je promijenio brojne životne navike i izgubio kilograme, u naponu je snage.

''Po tom pitanju se pazim i ide me dobro, grehota bi bila da sad kad me ide najbolje da stanem. Bilo mi je dodijalo i pjevanja i svega i tik toka ovoga onoga jer moja glava ne može da primi puno jeftinoće koja se pojavila u društvenom životu. Dodija ti i pjevanje međutim što bih drugo radio, napravim pauzu po par mjeseci ne pjevam i onda shvatim da bez toga ne mogu'', priča Halid.

A publici tek slijede glazbene iznenađenja.

''Imam jedan duet koji sam snimio neću govorit koji je, treba za dva mjeseca da se to realizira a snimljen je prije dvije godine. Prije nego smo počeli ovaj razgovor menadžer za Hrvatsku mi je napomenuo termin jedan u 12 mjesecu u Koprivnici 7.12, da ne zaboravim, ali ko živ ko mrtav, 7.12 Koprivnica'', napomenuo je Halid na kraju razgovora.

