Kralj sevdaha Halid Bešlić ima poseban razlog zašto navija za naše Vatrene: "Bilo ih je dosta, možda čak i deset!"

Halid Bešlić gotovo pola stoljeća jedna je od najvoljenijih i najcjenjenijih glazbenih ikona na ovim prostorima. Ovaj pjevač s velikim srcem, kako ga mnogi opisuju, ostavio je dubok trag u glazbenom svijetu. Čija je zadnja u njegovom domu, koje od dvoje unučadi pokazuje dar za glazbu te s kime sprema duet koji će uskoro zasigurno postati hit otkrio je Ani Veli za In Magazin.

Da je Halid Bešlić pjevač koji uvijek uspjeva spojiti različite generacije svojom glazbem dokazao je spektakularan nastup na Bučijadi. Između njega i publike u Hrvatskoj, priznaje, postoji posebna veza i gotovo da nema nogometnog reprezentativca kojem nije pjevao na svadbi.

"Pa u zadnje vrijeme nisam, ali prije jesam. Ova generacija je otišla sa scene, Luka još malo igra, ali to je kraj. Bilo ih je dosta Srna, Luka, bilo ih je sigurno sedam, osam, možda deset. Pa se ja malo šalim kad me pitaju za koga navijam, ja kažem za Hrvatsku reprezentaciju, pa kažu kako, a ja kažem tako - sve sam ih oženio", našalio se Halid.

Uskoro će proslaviti sedamdeseti rođendan, planira li neku posebnu zabavu?

"Pa ne planiram mogu da tugujem, prolazi vrijeme, prolazi život, ali eto guramo. Što bi se reklo, mi u Bosni kad kažemo guramo još, ide", pojasnio je pjevač.

Unatoč brojnim uspjesima i blistavoj karijeri, ostao je jednostavan čovjek, kojeg ne zanimaju slava i luksuz.

"Ne znam koji je to pisac rekao - "najvažnije je izdići se do jednostavnosti", izjavio je Halid.

Kada su u pitanju nove pjesme, priznaje da mu nedostaju albumi jer danas je vrijeme singlova.

"CD je kao knjiga dvije, tri godine. To radim kao pisac koji piše knjigu i kad staviš CD u auto, to je kao knjiga koja se čita već i ovaj stick nije to to", smatra Halid.

Na glazbenom planu 'kuha' se zanimljiv duet s klapom Intrade.

"Nastala je jedna interesantna pjesma koja miriše na Mišu Kovača. Poslali smo to Braliću i svidjelo im se pa smo odlučili snimiti duet", otkrio je.

Poznato je da supruga posluša sve nove pjesme, a koliko mu znači njezino mišljenje i podrška?



"Ona to gleda na prirodan način, ne pametuje, nego kaže što joj se ne svidi. To mi se ne sviđa što joj se ne sviđa, ja znam da je to ona rekla od srca. Nije njezina zadnja, zadnja je moja, ali uvijek poslušam što oko mene ljudi kažu", priznao je Halid.

A na pitanje o tajni uspjeha njihovog braka kao i obično s Halidom, filozofije nema.

"Jednostavno smo odgovorni ljudi jedno prema drugom i to je to", poručio je.

Danas su im unuci, blizanci, centar svemira.

"Nisam ni bio svjestan koliko će mi to značiti, u ovim ozbiljnim godinama u koje sam već ušao. Pravi me mladolikim ta sreća oko njih. Unuka je muzikalna, unuk ne pokazuje interes za muziku on samo nogomet, Messi, Ronaldo i to ga interesuje. A ona je nevjerojatno muzikalna, počela je svirati čelo i profesor, koji je Poljak inače, kaže da je ekstremno muzikalna", pohvalio je Halid unuku.

Nakon što je snaha snimila kako pjeva pjesmu Taman je, Halid je poželio da se snimka ubaci u video spot.

"Kaže pa to je amaterski, pa neka je amaterski što ima veze", komentirao je.

Svaki koncert, pjesma i trenutak s ovom živućom legendom postaju posebni i nezaboravni, a njegov humor i iskrenost s razlogom ga čine jednom od najvoljenijih osoba u svijetu glazbe.

