Legendarni pjevač otkriva nam kako živi nakon operacije srca: ''Kafana mi više nije primarna kao prije, prije život bez kafane nije ništa značio''

Halid Bešlić danas slavi 70. rođendan. Ovaj ponosni djed i u osmom desetljeću puni dvorane, a nama je otkrio da se jedna važna stvar u njegovu životu ''okrenula naglavačke'' nakon što mu je ugrađena srčana premosnica. Kakvog je zdravlja i kako živi od mirovine, Halid je ispričao našem Davoru Gariću za In magazin.

Halid Bešlić slavi 70. rođendan, a evo kako se osjeća na spomen ove brojke.

''Iz priloga se vidi da sam dobro, nije loše! Godine idu, neminovnost je to, kažu ''Sve su bare bliže, iz bara se nitko ne vraća!'', izjavio je legendarni pjevač.

Kako ga služi zdravlje?

''Nije loše s obzirom na sve moje poteškoće koje sam imao kroz život i zdravstveno, malo sam se stabilizirao i ok je sve'', otkrio je.

Kako je ovaj stent u srcu?

''Dobro je. Poslije tog stenta najvrijednije živim otkad znam za sebe. Nema kafana, nema izlazaka, nije to što ja neću nego je valjda došlo vrijeme. Naviknuo sam da idem kući i našao sam sebe u nekim drugim stvarima pa mi kafana više nije toliko primarna ko prije. Prije život bez kafane nije značio ništa'', priznao je.

Halid nastupa punom parom. Ima 70 godina ali nastupa kao da je u jeku mladosti. Je li mu to naporno?

''Pa pravo da ti kažem jest, ali u kontekstu, ja to doziram, ne idem preko crte'', kaže.

Ali za Novu godinu ste u Sarajevu!?

''Nova godina je već 9 godina u istom objektu. Meni je ženi rođendan za novu godinu i tako nekako skupim familiju pa i oni uživaju sa mnom tu novu godinu, a plus ne idem iz Sarajeva nigdje jer nova godina obično je hladno vrijeme. Zovu me za ove trgove, ja to malo izbjegavam'', priznaje.

Kako izgleda kad Halid stane na pozornicu na vjenčanjima?

''Pjesme prave atmosferu. To je moja publika. Oni su došli i znaju sve moje pjesme napamet i meni to mnogo olakšava tu priču, jer mi zajedno svi pravimo atmosferu. Moje je samo da dođem i to prezentiram, da budem fizički tu prisutan, da dam obol toj cijeloj priči. Takvi su i moji koncerti. Meni malo u šali kažu ''Pa pola ti pjeva publika, vrati nam pare od karata, pola smo mi otpjevali!'', šali se.

Kad je zadnji put radio nešto s drvom? Mnogi ne znaju da ste vi tesar!

''A to sam završio zanat i radio, a ja sam i poslovođa! Ali nisam nikad radio kao poslovođa. Imam diplomu iz zanata i školu za poslovođe.

A radio sam kad sam završio zanat... Ja sam otišao u zanat greškom, a nije greškom, nego sam s tricom prošao osmi razred, i nisam mogao u tehničku, nigdje drugdje nego tu, jer ja sam pošao da upišem tehničku, ali trojka nije mogla proć, nije bilo štele...'', prisjetio se Halid.

Kad će Halid Bešlić u mirovinu?

''Pa ja sam u mirovini! Ja sam u mirovini zvanično, ima 5 godina već. Imam malu penziju njemačku i malu penziju bosansku. Dvije male penzijice koje mi služe da mogu unucima nešto kupit, a ja još radim punom parom i tako'', kaže.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Meri iz MasterChefa odgovorila je na pitanje koje sve zanima, što se događa s hranom koja ostane nakon kuhanja u showu?

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zbog ovog se videa Hauser našao na udaru negativnih komentara: ''Bez uvrede, ali bljak, jako je razočaravajuće ovakvo ponašanje!"