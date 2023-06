Grupa Valentino poharala je top liste bivše države, a 40 godina kasnije publika i dalje krivo pjeva njihov najveći hit!

"Neću kući" – nova je pjesma grupe Valentino. Pjesmom nastavljaju obilježavati, kako kažu, 40 plus godina karijere. Osnivač grupe Zijo Rizvanbegović otkrio je kako će svjetlo dana uskoro ugledati i njegova autobiografija. Hrvoju Kroli je ispričao razmišlja li o glazbenoj mirovini te pokoju anegdotu vezanu za njihov veliki hit "Tvoja oka dva“, saznajte u prilogu IN magazina.

Pjesma koja je obilježila 80-te godine i danas istim žarom izaziva emocije kod slušatelja. "Oka tvoja dva“ svojevremeno su poharala top liste bivše države, no i 40 godina kasnije mnogi pogrešno pjevaju tekst kaže nam tvorac poznatih stihova.

"Ima oka tvoja dva suzama, noć je prokleta, medena… Onda neki pjevaju nedjelja, onda kažu hvala ti baš je ona tvoja pjesma "Oka tvoja dva Suzana“ super. A stoji krasotica, ja reko, nažalost tebi sam je posvetio, haha, mora se čovjek malo snaći. Kasnije se ja vratim opet na izvorni tekst, ali oprostit će mi autor, to jest ja sam sebi, haha", našalio se Zijo.



Sarajevska pop rock grupa nedavno je svoje obožavatelje obradovala novim singlom "Neću kući“ za kojeg Zijo priznaje, da je većim dijelom autobiografski.



"Onda sam se sjetio jedne svoje pričice emotivne, što nam se događalo u životu, gdje sam izašao iz veze, pokazao joj vrata, uzeo kofer i niz ulicu. Kiša je zarominjala i ja ušao u neki kafe i tamo upoznam žensku koja mi vrati samopouzdanje, osmijeh na lice i vrati me na kolosijek ljubavi i sreće i hvala joj. To je bilo prije sto godina, ali zapamtim te svoje patnje", priznao je.



U karijeri dugoj više od četiri desetljeća, Zijo kaže, kako su proživjeli mnogo zanimljivih anegdota, pogotovo na vrhuncu njihove karijere, stoga se uhvatio pisanja knjige.

"Ali sam lijen, kao lijena buba. Prvi sam počeo pisati autobiografiju i na kraju su svi završili iz Sarajeva i onda moj back vokal Mila i ona je završila, a ja sam još uvijek na dvjesto strana. Planiram petsto, ali morat ću završiti vrlo brzo jer mislim da će biti interesantna", najavio je Zijo.



Autobiografija će biti složena od malo smijeha i malo suza – baš kao što je i život, otkriva Zijo. Koji ujedno radi i na novom albumu, a sve je to u sklopu turneje koju su započeli u Zagrebu.



"To će biti osam ili devet ploča i bit će dvanaest singlova, tko voli taj sound. Zbog korone nismo mogli da preciziramo točno obljetnicu pa smo stavili 40 plus. Plus nije site za odrasle nego je plus ono koliko nam je trebalo da dođemo u priliku da snimimo prvu pjesmu", kaže Zijo.



Ovaj roker u duši napominje, kako ne namjerava u skorašnje vrijeme u glazbenu mirovinu, jer još je mnogo pjesama koje želi pokloniti publici iako kaže, neke od najvećih hitova teško je nadmašiti.



"To ti je prokletstvo nas autora, posebno iz tih generacija. To je i Jagger reko – nikog ne zanima naša nova pjesma. Tvrdim da stvarno imam klinačke energije i da mi pjesme idu lagano. Međutim slušaoci stalno "ajde - Samo sklopi okice ili Bez tebe“, vade te stare pjeme. To je proklestvo, kad se žali i Jagger žalim se i ja, haha imamo isti problem", zaključio je Zijo.



A dijele i još nešto, a to je da ih publika neizmjerno poštuje što im pokazuje na njihovim koncertima za koje se uvijek traži karta više.

"Veliki pozdrav i idemo sad zajedno s kamerom vodootpornom plivati i roniti. Kaže se da je najveći cilj da vraćaš valove Italiji, to ti je život. Sjedneš na obalu mora, ovdje pivce, ovdje lubenica pliva, ti primio rukom partnericu, danas moderna vremena može i neki brkica i vraćaš Italiji valove – nema ništa lijepše", zaključio je legendarni roker.

