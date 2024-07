Prije 25 godina bila je članica kultne grupe, a znaju li djeca Claudije Beni da je bila tinejdžerska zvijezda? ''Pogledale bi one to, ali...''

Prošlo je 25 godina otkad su posljednji put nastupili zajedno, no legendarni Teensi ponovno su se okupili u originalnoj postavi i oduševili na koncertu u Kastvu. Ovaj njihov nastup rasprodan je u samo pet dana. Kakve su ih emocije pratile, znaju li djeca Claudije Beni da je bila tinejdžerska zvijezda, ali i mali djelić ovog koncerta, u idućim minutama donosi naša Dijana Kardum.

Pjevalo se uglas, skandiralo, a letjeli su i grudnjaci. Kao da nije prošlo gotovo četvrt stoljeća. Tako je publika u Kastvu dočekala Teense.

''Fenomenalan, pogotovo kad smo objavili koncert, nismo se nadali da će stvarno biti rasprodano u pet dana i to tri mjeseca prije'', govori Daniel Beni.

''Mi to nismo očekivali, nadali smo se da će biti popunjeno, ono da će doći neki naši prijatelji, ali ovako nešto nismo očekivali, stvarno smo uzbuđeni, mislim da svi jedva čekamo da krene koncert'', dodaje Eugen.

Vjerni obožavatelji nosili su i majice sa stihovima njihovih pjesma. A cijeli je nastup donio nostalgiju i dobre vibracije.

''Nisu bile aktualne toliko te majice, to smo danas nekako odlučili, ali svakako vrlo jako sve emotivno, bile su sličice. Mi se stalno, album je bio, sličice, nisu bile majice. Htio sam reći da je stvarno energija woow i da smo stalno svi naježeni, da se stalno svi plačemo, uglavnom emocije su užasno jake'', govori Sandro Beni.

''Super je bilo. Mi smo stvarno tih nekih 6-7 godina što smo svirali zajedno bili intenzivno svaki dan ili svaki drugi dan skupa ili na put ili na probi ili na nekom koncertu, svirci, tako da bilo je puno emocija u tom nekom procesu proba i druženja što smo imali zadnjih par mjeseci'', kaže Zoran Majstorović.

Stihove s njihova tri objavljena albuma nisu zaboravili, no morale su se napraviti neke izmjene.

''Najveće je bilo to što je trebalo prilagoditi neke tonalitete za pjevače jer više to nisu ti dječji glasovi, to je nešto sad već drugo, tako da smo morali malo sniziti neke tonalitete.''

Povratnički koncert, kojim je bend proslavio 25 godina od prvog albuma, ponovno je okupio članove koji su došli iz različitih dijelova svijeta.

''Bavim se ustvari s ljubavi, ja sam zbog ljubavi otišla u Ameriku i oženila se i sada puno putujem s mužem. Ja ugostiteljstvo volim oduvijek, gdje god da jesmo, uvijek je ugostiteljstvo tu negdje, to radim, catering, gdje god stignem, ne bavim se ja baš glazbom jer onda bih trebala bit neki solo muzičar, ako bi htjela putovati'', otkriva Ines.

Teensi su svojedobno bili najveće tinejdžerske zvijezde, osvojili su Porin i na Dori nastupili kao najmlađi izvođači. Njihovi hitovi i danas su neizbrisivo urezani u memoriju mnogih obožavatelja.

''Jedna možda koja nam je ostala, nije ni anegdota, nego jedna situacija, koja nam je ostala u sjećanju kad smo svirali negdje u Zagrebu, je li bio neki humanitarac, nešto takvo, pa su svirali ono ne znam, sva velika imena, Gibonni, Vanna, Oliver tada, to je sve bilo na jednom plakatu napisano, velika imena njihova, a onda ispod svega - ogromno Teens, kao da smo mi nekakvi headlineri. To nam je ostalo u nekom sjećanju. Kad smo došli znam da smo gledali što je ovo, a nama su to sve bili uzori.''

''Čak oni više pamte te anegdote, oni su više i cirkusirali - nas dvije smo bile jedine ženske pa smo znale malo pobjeć nekamo u stranu. Mi smo uvijek bile na vrijeme, stvarno jesmo i uvijek smo njih zvali, to je naša anegdota'', rekla je Claudia Beni.

Claudiu su iz prvog reda pratile i kćeri, koje su upoznate s tim da im je mama bila velika tinejdžerska zvijezda.

''One to od treće godine slušaju, sad intenzivno'', govori.

A ovo joj je prvi nastup nakon dugo vremena.

''Da, prvi nastup jer ja sam prestala prije devet godina općenito sa karijerom, ok gledale su me kad je Daniel negdje svirao, pa bih ja uletila mu pjevat i one bi bile s nama pa bi to pogledale, ali ovako neki koncert.''

A Teensi će opet zajedno zasvirati i 10. kolovoza u Splitu, a u studenom i u Zagrebu.

