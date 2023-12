Koja je tajna veza Dalmatina i publike i kada planiraju glazbenu mirovinu: ''Mi bi s 90!''

Miljenici publike Grupa Dalmatino ponovno nastupa u svojem rodnom gradu. Nakon niza velikih koncerata po Lijepoj našoj, bezvremenski hitovi odzvanjat će dvoranom Gripe 21. prosinca. Koja je tajna veza Dalmatina i publike, kada planiraju glazbenu mirovinu te što pripremaju za splitski koncert, otkriva naš Hrvoje Krolo.

Nakon tri rasprodane koncertne dvorane Lisinski u Zagrebu, Arena Pula, Zagreb, Varaždin, ali i splitskih Gripa, grupa Dalmatino najavljuje božićni koncert u rodnom gradu. Dalmatino euforija koja trese Lijepu našu momke iz grupe uvijek iznova iznenadi.

''Drage su nam Gripe moramo priznati. Asociraju nas na našu mladost i prve glazbeničke dane, uvijek nam je bio san napuniti Gripe'', govori Ivo Jagnjić.



''To su oni dani kada smo bili mladi, mršavi i lijepi i imali dugu kosu i toga se uvijek rado sjećamo jer to nikada više neće biti tako'', rekao je Zdravko Sunara.



Nakon prepune Dvorane Gripe u travnju, Dalmatino je odlučio da svojoj publici pokloni još jedan koncert upravo u ovo blagdansko vrijeme.



''Mi smo bend koji je 20 i nekoliko godina svira klubove i imali smo stvarno prekrasne svirke i nastupe ali nakon korone ja kažem u šali da nam se dogodila prijatna senzacija. Imali smo Gripe, Arenu Zagreb, 3 Lisinska da sad ne ispadne da se hvalimo ali ja osobno to nisam očekivao i mislio sam da mi nikada nećemo napuniti takve prostore i da je to za nas jednostavno nemoguće'', kaže Ivo.



No ipak su se prevarili, publika je pokazala i dokazala kako njihove bezvremenske pjesme zaslužuju najveće dvorane. Iako su u samom vrhu estradnog neba, skromnost je put kojim idu, a to publika prepoznaje.

''Ne volimo reći publika već glazbena obitelj, hladna mi je riječ publika. Ja mislim da su oni prepoznali da smo mi skupina jako neozbiljnih 60-godišnjaka koji uživaju popet se na binu i počet svirat. To je ono što se prepozna jer mi jedva čekamo upalit kobni i doć na binu i izgaramo za svaku minutu koncerta i to se poštuje'', kažu.



Napominju kako njihove pjesme najbolje govore o njima, a posljednji singl - Hvala Bogu sritna zvizdo, dosegnuo je milijun pregleda u samo 5 mjeseci otkako je pušten.

''Nekad navečer kad moji doma zaspu stanem na balkon upalim mob i listam YouTube gledam kako ljudi komentiraju tu priču i stvarno ne mogu vjerovati. Moraš imat zanimljiv i provokativan rad da ih takneš u srce i onda se te stvari događaju. To je premašilo sva naša očekivanja'', rekao je Ivo.



12. mjesec je dio godine u kojem je sve u blagdanskom ozračju pa ni ne čudi što je njihova pjesma stara 23 godine ''Božić bijeli'' i dan danas neslužbena himna prosinca.



''Ni to nismo očekivali ali hvala Bogu da je tako i hvala svim ljudima koji su zavoljeli tu pjesmu. Dao Bog da to potraje i nastavi se jer mi bi u mirovinu jako kasno sa 90 i nešto'', rekao je Zdravko Sunara.



''Pjesma mora imati ono nešto, niko to ne može znati ni autor, o tome odlučuje samo publika. I ona koja ima taj faktor ona jednostavno traje'', kažu.



Još je mnogo pjesama u pripremi kod Grupe Dalmatino, a kako zvuče hitovi koje su već poklonili svojoj vjernoj publici moći će te doživjeti 21. prosinca na velikom koncertu u Splitu.



