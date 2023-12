Grašo dao konkretan odgovor na šuškanja da će ponovno postati tata i otkrio što mu je najvažnije: ''Ukratko...''

Petar Grašo i njegova supruga Hana Huljić ovih su dana opet pod povećalom javnosti zbog šuškanja da će ponovno postati roditelji. Za komentar smo, naravno, upitali i slavnog glazbenika, koji nam je objasnio kako stvari zasad stoje. Hoće li ponovno postati otac, što mu je svetinja od koje nema odstupanja i kojim se događajima najviše veseli u 2024. otkrio je našem Davoru Gariću za In magazin.

Brzinom kojom Grašine pjesme osvajaju vrhove top ljestvica proširila se i vijest da je mu supruga Hana ponovno trudna. Evo što glazbenik kaže na šuškanja da će ponovno postati otac.



''Čista dezinformacija, ukratko! Za sad!'', rekao je.



Otkad se saznalo za Grašinu vezu s Hanom Huljić, preko vjenčanja do rođenja malene Albe, ljubavno-glazbeni par bio je glavna vijest nekoliko puta na dan. Sad je, s olakšanjem priznaje Grašo, malo lakše.



''Ma neee, meni stvarno fali da mi bude 15-ak novinara ispred kuće svako jutro! Kad se probudim, gledam da dođu na kafu.... Hahaha... Nikad nismo ni ona ni ja voljeli dijeliti naš privatan život, ali vjerojatno baš zbog toga što smo to što jesmo, što mediji nemaju toliko informacija o našem životu jer mi smo jednostavno odabrali taj put. Ja ne govorim da je put nekog tko se svaki dan slikaje u bademantilu, pa radi kafu, pa pečenu puricu, ne kažem da je to loše, al to nije naš dio svijeta. Tako da smo nekako ostali nedorečeni što se medija tiče, a mediji baš to vole. Bili smo dosta na pladnju, ali sad smo fala Bogu van pladnja, to je dobro'', rekao je Grašo.



Otkrio nam je to slavni glazbenik na ''Hrvatskoj noći'' u Frankfurtu, gdje je zabavljao brojne Hrvate u iseljeništvu. Ono što nije tajna, Grašin je novogodišnji nastup. U novu će uvesti Porečane.



''Radimo jedan spektakl hitova i jedan program koji će biti adekvatan Novoj godini, normalno hitovi Petra Graše i još neke pjesme koje su meni za moju dušu i za moj gušt. Produkciju smo inzistirali da bude novogodišnja, očekujemo dosta ljudi kako stvari sad stoje tako da ćemo nekako završiti adekvatno ovu godinu velikim koncertom radno kao i proteklih 27 novih godina. I radujemo se'', rekao je.



Hoće li uskočiti u odijelo Djeda Božićnjaka?



''A neee, ne bi mi to stajalo! To bi mi širilo malo bokove'', našalio se.



Godinu na izmaku obilježio je i njegov duet s Ninom Badrić. Ta se suradnja kuhala godinama, od samih početaka njihovih karijera, kad su se i upoznali.



''I to neko prijateljstvo je ostalo do dana današnjeg. Par puta smo pričali o nekoj pjesmi, duetima, ona pa ja, ali kako ja ne snimam previše dueta, rekao sam ''ajde da čekamo tu pjesmu dok se dogodi, dok se ne dogodi, nemoj da forsirmo'' i dogodila se pjesma ''Nemoj''. Ja sam stvarno sretan. Bila je 15 ili 16 tjedana prva, od prvog dana je bila prva na top ljestvici i ono što me jako raduje, pjeva se jednako snažno i u Sarajevu i u Beogradu i u Zagrebu'', kaže.



Rezultat je i već gotovo popunjen raspored koncerata za sljedeću godinu.



''Čeka nas turneja po Americi u travnju, čeka nas turneja po Australiji, negdje početkom studenog, i čekaju nas neki veći koncerti u Hrvatskoj koji nisu bili s moje strane nekoliko godina, neću još najavljivat kada, to moramo definirati, ali kad to napravimo napravit ćemo da bude kako treba'', otkrio je.



Ne sumnjamo da će i Graši poći za rukom rasprodati Arenu.



''Sretan sam da se ljudi vraćaju muzici, sretan sam što se pune arene silno i puno, to me jako raduje, to znači da je muzika druga sporedna stvar najvažnija'', zaključio je.



U gustom rasporedu uhvatit će i pokoji dan za odmor s obitelji.



''Naravno tradicionalno dolazim na Badnjak popodne u Split, sa obitelji ću proslaviti Badnjak i Božić, to je zapravo svetinja kao i uvijek, tu nema odstupanja. A nakon toga je opet putovanje koje traje do sredine siječnja. I onda jedno mjesec dana odmora'', otkrio je.



Ako je suditi prema njegovu planu i programu, 2024. bit će Grašina godina.

