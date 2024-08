Goran Višnjić o velikom povratku na hrvatsku scenu: ''Meni je ovo punjenje baterija, volim to što radim''

Gorana Višnjića uvijek je pravo zadovoljstvo sresti na domaćem terenu, na kojem se i dalje ne može daleko odmaknuti od hollywoodskih kolega. Na Brač film festivalu dočekao ga je emotivni susret s producentom filma Dobro došli u Sarajevo, dok je u Dubrovniku uživao u društvu kolege iz Hitne službe. Ima li šanse da se pojavi u novom nastavku filma Magija, doznala je Aleksandra Keresman.

Gledati Gorana Višnjića na domaćem terenu uvijek je istinsko zadovoljstvo, a pogotovo kada se vrati svojim pravim kazališnim korijenima. Čak i nakon dva desetljeća izbivanja s kazališnih pozornica, s lakoćom je uskočio u komad Ekvinocijo Krešimira Dolenčića, u kojem je prvi put zaigrao uz Zrinku Cvitešić.

''Biti ponovno u kazalištu je bilo zapravo vrlo lijepo i baš onako kako sam očekivao jedino što nismo bili u kazalištu nego na otvorenom prostoru koji je bio strahovito zahtjevan, to je bila težina povratka.''



Naravno, svako rijetko pojavljivanje u Lijepoj našoj lansira ga u centar pozornosti, pa nije mogao nezamijećeno proći novi izgled, konkretnije, brk.

''Ovo je bilo za Ekvonocijo, za Dubrovačke ljetne igre zato što je lik iz 19. stoljeća pa sam nešto htio napraviti da ne moram imat šminku i frizuru pa sam pustio brkove, ali ja stalno imam ili neke brkove ili neku bradu pa dužu kosu, kraću kosu, nije stvar imidža nego kad te ljudi vide izađe slika u novinama, on je promijenio imidž, mi smo glumci, mi stalno mijenjamo imidž to je sastavni dio posla.''

Od kojeg se čak i u Hrvatskoj ne odmara previše.

''Ja sam blagoslovljen da radim posao koji volim tako da ako radim na nekoj ulozi koju volim to mi stvarno puni baterije a ovo što se kaže baš punjenje baterija i odmor, meni treba nekih 15 dana odmora i to je to, uživam u svom poslu i lijepo mi je dok radim.''

I kamo god pošao, ne može daleko odmaknuti od hollywoodskih kolega. Od prve epizode Hitne službe možda je prošlo više od 30 godina, no glumce i dalje veže prijateljstvo. Zato je Gorana ugodno iznenadio susret sa Shaneom Westom u Dubrovniku.



''Cijela ekipa Hitne službe je jedna jako uska grupa ljudi i čak za vrijeme snimanja smo išli zajedno na odmore i za Božić, Novu godinu preko ljeta su dolazili u Hrvatsku i prije a ovo sa Shaneom je ispalo potpuno slučajno, bio je na krstarenju i nazvao me da pita što da radi dok je Dubrovniku da l' mu mogu preporučit neki restoran pa sam rekao odvest ću te ja na ručak, super je ispalo.''

Čini se kako svi putevi vode u Dubrovnik, čak i oni popularne serije Vikinzi, u čijoj je trećoj sezoni zasjao i naše gore list.



''Moj lik, snimanje se događalo u Irskoj što je bilo najsmješnije, scene koje su se snimale u Hrvatskoj su se snimale bez mog lika ja sam sve svoje odradio u Irskoj tako da sam došao u Dubrovnik posjetit kolege.''

Iako mu vikinški look izrazito dobro pristaje, mi bismo ga najradije ponovno vidjeli u ulozi bugarskog zavodnika Jimmya, iz filma Magija, o čijem se nastavku naveliko šuška.

''Moj lik je ubijen tri puta u jednom filmu, doslovno, prvi put kao čovjek, drugi put kao zombi, treći put kao duh, tako da čisto sumnjam da će me oživjet da me ubiju četvrti put al' nikad se ne zna.''

Pa možemo se barem nadati nekoj filmskoj čaroliji.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.