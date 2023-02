Goran Belošević iz Pravila igre otkriva univerzalnu tajnu uspješnog braka: ''Osjetiš kad je to to, jednostavno znaš''

Nakon pune četiri godine članovi benda Pravila igre napokon su stigli u naš glavni grad. Koncert povodom Valentinova oduševio je sve obožavatelje. Odnedavno zaručeni frontman Ivan Penezić i nedavno oženjeni Goran Belošević otkrili su kako su proveli Dan zaljubljenih te koji je univerzalni savjet za uspješnu vezu.

Upravo premijerno slušate novi singl Pravila igre, koji su predstavili, ni manje ni više, nego na svojem velikom slavljeničkom koncertu.

''Singl će se zvati Luđak, dakle možda ćete me vidjeti u luđačkoj košulji, a možda u nekom trećem modnom izričaju, ali pjesma je, aj se usuđujem reći, totalno nešto drugačije od svega što smo do sad radili'', objasnio je Ivan Penezić.

Iza njih je osam godina karijere i tri albuma, točnije, idealan broj pjesama za koncert koji su održali povodom Valentinova.

''Neke smo digli iz naftalina, bilo je potrebno otprilike tri probe kako ih dovesti u red, ali zabavno je to jer ćemo stvarno od početka do kraja u potpunosti svirati isključivo Pravila igre'', rekao je Ivan Penezić.

''Uvijek je posebno svirati u svom rodnom gradu, bit će puno naših fanova, puno naših prijatelja, obitelji jer je to danas kao repriza Valentinova i promocija našeg novog albuma Usne od šećera'', rekao je Goran Belošević.

I dok smo mi uživali u brojnim glazbenim poslasticama ovih dana, dečki su Valentinovo, kao i njihovi brojni kolege, proveli radno.

''Kad je koncert oko Valentinova ili oko rođendana, kad se rade takvi solistički koncerti gdje ima puno pripreme i scenografije i svega, tu privatni život malo ispašta i bolje polovice moraju biti spremne na to da će ih to čekati u budućnosti'', govori Goran.

Spremna je na to bila i Ecija ex Ivušić, po novom Belošević, koja kaže kako se u braku zapravo ništa nije promijenilo.

''Najviše ti se stvari promijene kad krenete u zajednički život, to je neka prekretnica, rekla bih, u odnosu. A brak je ono… Predivno je reći, imamo isto prezime, ja sam uzela njegovo prezime, lijepo je kad kažem moj muž, on isto sto puta kaže žena, žena, ali sad da se nešto pretjerano promijenilo, stvarno nije'', kaže Ecija.

Uključujući i angažiranost oko kućanskih poslova. S obzirom na to da su i prije braka živjeli zajedno, dječje bolesti zajedničkog života odavno su, kažu, iza njih.

''Ona je svjesna da ja kad imam vremena, ja sam živio sam prije ne, nemam problema napraviti ništa, osim, ajde, s pranjem veša. Nije da se meni to ne da ili da to ne bi mogao znati, nego u svu lepezu svega, to ću dati nekom drugom'',kaže Goran.

''Nikad nije ni probao, doslovno kad sam se ja uselila bile su veš mašina i sušilica koje nisu bile spojene sa strujom i vodom, ja sam bila kao: šta se tu događa? Dakle, to smo upogonili tek kad sam se ja doselila jer on, eto, ne zna. Ali dobro, neću, moram ga pohvaliti, kad ima vremena skuha i to mi je olakšanje'', kaže Ecija.

I dok kod njih ljubav ide kroz želudac, kod njihovih prijatelja Schillingera također ide preko jezika, ali na nešto drugačiji način. Franz, naime, uči nimalo jednostavan hrvatski jezik, a evo i koliko je daleko stigao.

''Odlično. Može. Volim te'', rekao je.

U ovim danima kad slavimo ljubav, više od ovoga zaista ni nije potrebno.

S obzirom na to da će i Penza, kako ga dečki od milja zovu, uskoro uploviti u bračne vode, univerzalni savjet dao mu je friško oženjeni kolega, koji njima uspješno plovi nešto manje od pola godine.

''Čovjek osjeti kad je to to, i kad se osjećaš spremnim na taj jedan korak, i uz osobu, jednostavno znaš kad je to ta osoba, osjetiš da je to to i onda tu nema greške'', zaključio je Goran.

