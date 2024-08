Zvijezde omiljenih Kumova udružile su snage i pohvalile se novim projektom: ''Ovo je priča o četiri potpuno različite žene...''

Već provjerenim miljenicama splitske publike, Petri Kraljev i Jagodi Kumrić, u najnovijoj komediji ''Rulet'' pridružile su se još dvije glumice - Nika Barišić i Ana Uršula Najev. Kako su se ove zvijezde serije ''Kumovi'' snašle na splitskoj premijeri predstave, zašto su imale tremu te kako zamišljaju svoje djevojačke proslave, otkrile su našem Hrvoju Kroli.

Nakon što su prošle godine napravile hit predstavu Južina, Petra Kraljev i Jagoda Kurmić ovoga puta su odlučile proširiti glumačke snage. Pozvale su glumice Anu Uršulu Najev i Niku Barišić da zajedničkim snagama odigraju ''Rulet''. Sudeći prema prepunom gledalištu na splitskoj premijeri, Petra je ponovno napravila hit predstavu.



''Ideju mi je dala kolegica Marina Redžepović ispričala mi je jednu priču i ja sam rekla od toga bi trebalo napraviti cijelu predstavu. Malo po malo kako sam slagala likove tako sam slagala i ekipu. Ne mogu reći da je napasno po njima jer smo trebale biti neki drugi likovi i onda smo se ispremiješale i vidjele smo mi ovako kako ste večeras vidjeli'', kaže Petra Kraljev.



Komedija o četiri žene naizgled potpuno različite, a opet jednake samo u jednom - duhovitom prihvaćanju podijeljenih životnih karata. U samo jednoj večeri, u jednom prostoru isplivat će četiri tajne. Karla, Stella, Rina i Biska na duhovit način prikazuju prijateljstvo.



''Karla je psihologica i radi se o njenoj djevojačkoj i mi od starta vidimo da je ona u nekom problemu i cijelo vrijeme sabotira tu djevojačku. Te njene najbolje prijateljice zapravo tokom večeri, predstave, pomognu da se ona sama suoči sa tim velikim problemom – nećemo reći koji je nego dođite i pogledajte predstavu i poanta predstave je stvarno to prijateljstvo, ljubav i što god da se desi u životu, a stalno se nešto događa sve je lakše uz prijatelje i smijeh'', objašnjava Ana Uršula Najev.

Dodatna doza treme za glumice je bila ta što igraju predstavu doma, a to znači da su u prvim redovima su njihovi najmiliji, a dobro je poznato da su oni i najveći kritičari. Jedina koja nije Splićanka je glumica Nika Brišić, no i ona se osjećala kao doma.



''Nekako su mi one prenijele tu nervozu, ovo doma i moramo tu bit top topova ovo je naša domaća publika i onda sam se ja unijela u to. Meni ovdje nitko nije danas bio u publici, a opet mi je bio pritisak kao da je. Kao Petrina mama je tu, Jagodina obitelj i onda mi je odmah krenilo bit u tom smjeru, mislila sam bit će mi opušteno ali mi nije nikako bilo'', govori Nika.



''Kad dolaze ljudi koje ja volim i znam onda mi je uvik veća trema kad su oni tu, valjda je koliko god si pred njima najopušteniji toliko sto kao ali dobro je ovo što ja radim, a kad su nepoznati ljudi onda te nije ni briga'', priznaje Jagoda.



Za radnju predstave kriva je jedna djevojačka zabava, a iako djevojke ne vole mnogo govoriti o privatnom životu, otkrivaju kako one zamišljaju tu žensku večer.



''Ne zamišljam ovakav debakl svakako!'', smije se.



''Ja svoju djevojačku zamišljam negdje na brodu u Miamiju, s ovakvom energijom samo na drugačijoj poziciji ali ako ću se ikad udat'', šali se Nika.



''Mogu je zamislit, ali poznavajući sebe i svoje prijateljice sve šta isplaniramo ništa se neće dogodit zato mi rijetko planiramo i nama se samo događaju stvari'', kaže pak Ana Uršula.

A ide li u tom smjeru?

''Vidi, ja jesam u bijelom večeras, ali to nije nikakav znak!'', smije se.

''Uzela bih cure jer one bi napravile jako dobru djevojačku ali trenutno o tome ne razmišljam, ja zapravo mislim da nije na meni da o tome razmišljam nego o drugoj strani pa ovaj dio ponovite dva puta ja ću mu reći da gleda'', dodaje Petra.



Petra je u sretnoj vezi s rukometnim vratarom Filipom Ivićem, iako on nije mogao biti na premijeri, glumica kaže da je uvijek uz nju.



''Dečko je trenutačno na turnirima i igra, trenutačno je virtualna podrška i mislim da je to trenutačno najgore šta može bit ali tako je kako je i bar mi ima netko biti podrška.''



A veliku potporu ima i serija Kumovi, koja kreće s prikazivanjem 4. sezone, za koju glumice najavljuju da je najbolja dosad. Ljubavi, zapleti, smijeh i suze ponovno će svakodnevno ulaziti u milijune domova.



''Nemam šta reći osim hvala. Hvala divnim kolegama jer mislim da se ovakva ekipa više nikad neće sastavit ovo je stvarno pun pogodak. Mi smo k'o ogromna obitelj i hvala naravno publici dragoj što nas prate i dok nas oni god gledaju mi ćemo snimati i to je tako'', kaže Ana.



Vesela četvorka nastavlja svoj put, serija Kumovi samo što nije krenula, a one željno iščekuju i iduće predstave za koje se već traži karta više.

