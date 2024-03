Gwyneth Paltrow otkrila kako se smiruje u stresnim situacijama: ''Nisam bila svjesna da postoji nešto poput toga''

Kako se fokusirati i meditirati otvorenih očiju? Odgovor ima glumica i poduzetnica Gwyneth Paltrow. Osnivačica wellness brenda otkrila je kako se i ona vrlo loše nosi sa stresom i često tijekom dana izgubi kontrolu nad emocijama. Zbog toga je odlučila s drugima podijeliti svoje alate smirivanja, koje možete koristiti čak i dok radite.

Iako se na njezinu računu vrte šesteroznamenkaste brojke, a usput uživa u blagodatima o kakvima 99 % svijeta može tek sanjariti, glumica i poduzetnica, Gwyneth Paltrow, samo je čovjek od krvi i mesa. Koja se, iskreno priznaje, baš poput svih nas, katkad vrlo loše nosi sa stresom svakodnevnog života.

''Znate ja se lako istresiram. Mislim da sam tako programirana da se lako naživciram, zato moram baš pomno raditi na tome da ostanem mirna. Moj me sin stalno smiruje kad ja izgubim živce. Mislim da nam se to svima u ovoj kulturi događa, osjećamo previše odgovornosti, natovarujemo si previše na leđa'', kaže Gwyneth.

A život pod lupom javnosti, dodatni je stresor, kakav ne bi poželjela nikomu.

''Jer može biti iscrpljujuće. No, mislim da sam imala dovoljno zrelosti da se dobro nosim s tim projekcijama i meditacija tu uvelike pomaže. U ovom trenutku svog života znam tko sam. Moji prijatelji i ja ne razmišljamo više o tome tko što misli o nama jer to nema smisla. Zato je bilo što što mi pomaže da učvrstim vezu sa sobom, iznimno važno'', kaže Gwyneth.

A mudrih savjeta ova lifestyle guruica holivudske elite ima napretek. Još od 2008., kada je pokrenula svoj wellness brend, ne prestaje puniti medijske stupce alternativnim terapijama i rješenjima za sve moderne ljudske boljke. Posljednja u nizu, praksa je meditacije otvorenih očiju.

''Ono što mi se najviše sviđa je da nisam bila svjesna da postoji nešto poput meditacije otvorenih očiju. Znala sam to doživjeti kad bi sama šetala kroz šumu, ušla bih u meditativno stanje ali nisam znala da postoji baš konkretna praksa koju možete upražnjavati'', priča glumica.

Naravno, sve ima svoju cijenu. Glumica i poduzetnica tako je ostvarila suradnju s aplikacijom za meditaciju, putem koje, uz skroman iznos, možete sami naučiti kako se smiriti poput Gwyneth.

''Ako sjedite u sobi, ja odaberem točku na zidu i opušteno gledam u nju dok mi se vid lagano ne zamuti. Zatim počnem osjećati prostor oko sebe, postajem svjesna objekata oko sebe, zatim prostora oko njih i nakon toga osvijestim prostor u sebi i zaronim u tu mekanu zonu. Radim to upravo sada, a svejedno sam sposobno formulirati misli i pričati s vama, dok istovremeno crpim iz izvora mirnoće'', kaže Gwyneth.

Zbog nekih od svojih dosadašnjih izjava poput one da za ručak jede samo juhu od kosti, uzima intravenoznu terapiju i svakodnevno koristi kućnu saunu, mnogi su je prozvali privilegiranom bogatašicom koja je sve osim primjera zdravog života.

''Čudno je jer sam hrabra i onda imate posljedice, a te posljedice su stresne. Ali to je moja narav, ja ne mogu biti nešto što nisam, ne govoriti istinu ili ono što mislim da će pomoći drugima, čak ako im je to i teško čuti. Prihvatila sam taj dio sebe i kad pogledam unazad, bila sam u pravo oko mnogih stvari kad sam pokretala svoj brend. Tad su me osuđivali a sad svi govore o nečemu o čemu sam ja govorila prije 15 godina'', kaže Gwyneth.

No njezin wellness biznis cvjeta do te mjere da se već četiri godine ne pojavljuje na filmskim setovima, a čini se kako povratak glumi nije ni u planu.

''Definitivno nije nešto čime se trenutno bavim. Ne bih mogla zbog svog posla u kompaniji, no do sad sam naučila nikad ne reci nikad. Samo znam da se time ne mogu baviti sada, jer me previše zaokuplja posao'', kaže Gwyneth.

A čini se kako je u današnjem društvu svojim wellness pristupom pogodila zlatnu žilu jer tko od nas nije u potrazi za alatom koji će nam olakšati navigaciju kroz svakodnevni stres.

