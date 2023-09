Naš glumački par drži govore na vjenčanjima i sprovodima: ''To je nešto što im je jako bitno, meni je bila čast''

Oni su oboje mladi i perspektivni glumci. Vedran Komerički i Tena Pataky često dijele kazališnu pozornicu, ali i život. Mogli bi uskoro i pred oltar, a kada to učine, dio tog čina bit će i lažni matičar. Trend je to koji je sve popularniji u svijetu, ali i Hrvatskoj. A u toj su se ulozi već mnogo puta našli i oni. Koji su izazovi ovog poziva, par je ispričao našoj Lani Samaržiji za In magazin.

Tena Pataky i Vedran Komerički glumački su ljubavni par koji pozornicu i život dijeli već 10 godina.

''Čak sam jednom režirao predstavu koju je Tena osmislila idejno, a u jednoj smo bili angažirani od strane drugog – u dvije – u dvije? Zaboravio sam'', priča Vedran.

''Mora priznati da se bolje slažemo kad je on u ulozi režisera, a ja u ulozi glumice. Talentiran je jako za režiju i dramaturgiju, i za pisanje – pristrana je, nemojte joj sve vjerovati – i za svađanje – dobro to je ta drama u meni'', dodala je Tena.

I kao i kod mnogih parova u takvoj situaciji, isprepliće se tu štošta. Ne dijele samo posao, već i "muke" s angažmanima jer su samostalni umjetnici. Onaj ljepši dio je kada se samo vole:

''Definitivno je lakše živjeti zajedno, dok ne radimo. – Da, puno je harmoničnije, dok ne krenemo u radni odnos jer smo oboje prilično svojeglavi – onda donosimo posao, probleme s posla donosimo doma. – Učimo se razdvajati to, podosta, i bolji smo, u početku je to bilo izazovnije'', govore.

A onda su se našli u nesvakidašnjoj situaciji. Vedran je bio pozvan da na jednom vjenčanju glumi lažnog matičara, a Tena da čita pismo na jednom sprovodu:

''Logično je angažirati glumca u situacijama kada trebaš nešto duboko proživjeti, i prenijeti na ljude a ne smiješ se raspasti. Onda je to nešto što im je zaista jako bitno, i meni kao glumici je bila iznimna čast'', govori Tena.

Na njoj je tada velika odgovornost, ali vjeruje da na taj način olakšava ljudima silinu tuge koju osjećaju.

''Mislim da da, jer to su neke lijepe uspomene, o kojima ja govorim. Tuđe. I mislim da je jako bitno da se ljudi u tim tužnim situacijama prisjete tih lijepih trenutaka koji im onda daju snage da prežive tugu'', govori Tena.



Vedran se također susreće s emotivnim angažmanima, no oni su umotani u sreću i djelić nervoze:

''Mislim da je ta ideja da ljudi uzmu glumca, zbog ideje da je to glumac, da će biti opuštenije nego ako to radi matičar. Naravno da moj nastup ne zamjenjuje službenu ulogu matičara, ili crkve, ali u svakom slučaju simbolično puno znači ljudima'', govori Vedran.

I nije lažni matičar ideja koja se tek rodila. Onaj koji obred ''izvodi', ne samo da glumi matičara, on može biti bilo tko, pa i nadaleko poznata ikona Elvisa Presleya. Trend je to odavno u svijetu, a posljednjih godina raste i u Hrvatskoj.

''Možda zato što smo sve bliže i bliže utjecajima zapada, da smo to vidjeli negdje na filmu, pa nam se činilo simpatičnim pa smo odlučili probati'', govori Tena.

I u ovom su određena pravila i detalji koje jedan takav obred sadrži:

''Postoji jedna određena jasna struktura matičarska, koje moraš provesti, a dosta onih odjeljaka između, ovisi o onome što se dogovorim s mladencima'', kaže Vedran.

Hoće li to biti smiješno, romantično, s dozom ozbiljnosti? Čak i Vedran i Tena sada razmišljaju bi li oni tako nešto osmislili za svoje vjenčanje:

''Da Vedran bude i matičar i mladoženja, da napravimo neki takav skeč – ja ču drage volje biti glumac na našem vjenčanju'', kaže Vedran.

''Tko može bolje raznježiti, zabaviti ili ganuti publiku koja prisustvuje nekom događaju od profesinalnog interpretatora'', zaključila je Tena.

Prva proba već je odrađena. A dok čekaju svoje veliko vjenčano finale, personalizirano, osobno i jedinstveno iskustvo rado će pružiti drugima!

