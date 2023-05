Suze radosnice na duhovnom spektaklu u Zagrebu, izbornik Dalić od glumca iz filma ''Pasija'' dobio poklon!

Tisuće ljudi iz Hrvatske, ali i inozemstva, do posljednjeg su mjesta u subotu napunile zagrebačku Arenu, u kojoj se održao molitveni dan Progledaj srcem. Dan su obilježile molitva i pjesme, ali i veliko svjedočanstvo Jima Caviezela, američkog glumca poznatog po ulozi Isusa Krista u filmu Pasija. Na kraju svojeg govora Jim se susreo i s izbornikom hrvatske nogometne reprezentacije Zlatkom Dalićem. Detalje pogledajte u prilogu In magazina!

Jim Caviezel je u Zagreb stigao u pratnji obitelji, supruge Keri koja ima hrvatske korijene i djece. U sat i pol svjedočanstva između ostalog govorio je o svojoj ulozi u filmu Pasija ali i povezanosti s Hrvatskom za koju je rekao da je poput Davida koji se uvijek bori s jačima od sebe. Na kraju se susreo s Izbornikom Dalićem od kojeg je na dar dobio dres.

''Pošto smo gledali i film, puno smo preko YouTubea gledali o njemu, pa nešto posebno, drugačije je nešto gledati putem TV-a, a drugačije je to živjeti ovako uživo'', rekla je Tatjana, jedna od sudionica ovog spektakla.



''Super, pratimo ga već duže vrijeme, super je baš ono prekrasno. I naša unučad i sin, kćerka svi smo oduševeljeni'', dodala je Marija koja ovaj spektakl također nije htjela propustiti.



''Rijetki su ljudi na ovom svijetu koji bi to doživjeli i proživjeli što je on, ali s razlogom je Bog izabrao njega'', dodala je Filomena.

Nakon velikog glazbenog spektakla u Maksimiru lani, ovogodišnji susret Progledaj srcem bio je zamišljen kao molitveni dan.



''Stvarno predivno jedno iskustvo, najprije zato što stvarno to jedno zajedništvo koje se odmah otpočetka osjetilo i ta jedna radost i kroz pjesmu se to vidi, ja sam još uvijek stvarno pod dojmom jedno srce baš smo u tom zejdništvu'', govori fra Ivan Matić.



''U evanđelju Isus Krist mi kaže idi svem svijetu propovjedaj, i onda kaže zadnja njegova rečenica Ja sam s vama, znači nisam ja sam, on je sa mnom i sve što radim u svome životu radim na slavu njegova imena'', govori Don Mijo.

Svećenike su u nagovoru pjesmom pratili vodeći bendove duhovne glazbe. Svi ujedinjeni u želji da se posjetitelji kući vrate s porukama mira i nade.



''To se stvarno ne može opisati riječima, to smo u svakom intervjuu rekli, kao da letite, kao da nismo na zemlji nego dva metra iznad, nije stvar zbog toga što je 17 tisuća ljudi, nego je 17 tisuća ljudi tu zbog Isusa i slavimo ga svi zajedno i to je neprocjenjivo'', dojmovi su Amorosa.



''To je naša služba. Mi jednako pristupamo ovako velikim događajima i jednako predano pristupamo nekim manjim događajima, pa bilo to u nečijem dnevnom boravku u nekoj kapelici ili evo u Areni, idemo na 120%'', govori Domagoj Pavin.

Na ovakvom i sličnim susretima složni su svi Božja se prisutnost itekako osjeti.



''U svijetu ne možeš čuti aposlutno nikakvo ohrabrenje, nitko ti neće reći kako si dobar kako vrijediš, kako si dragocjen, a to Božja riječ govori i mi tu poruku želio ne samo kroz pjesmu nego i kroz nekakav govor prenijeti čovjeku da njegov život ima smisla'', govori Franciska Perković.

''Plačemo još uvijek svako toliko, suze idu od radosti, ljubavi te količine zajedničke molitve i slavljenja Gospodina. Zaista svi oni koji nisu bili, tako mi je žao jer ovo se ne da prenijeti nikakvim snimkama, ovo je nešto stvarno veličanstveno'', govore Amorose.

Jubilarni 10. susret organizatori su najavili za 25. svibnja 2024. kada posjetitelje ponovno očekuje veliki koncert duhovne glazbe.

