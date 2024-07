Emir Hadžihafizbegović prisjetio se kolege Mustafe Nadarevića: ''Poslije njegove smrti bilo je besmisleno to nastaviti raditi''

Pula film festival i ove je godine otvorio svoja vrata. Koji su se poznati ljubitelji filmske umjetnosti okupili i o čemu se razgovaralo u redovima filmaša, zna naša Anna Opačak.

Na ovogodišnjem festivalu zaljubljenici u filmsku umjetnost moći će uživati u čak 22 filma. Uoči svečanosti otvaranja premijerno je prikazan film Nevija Marasovića – Šlager. Janko Popović Volarić na premijeru je stigao u društvu djevojke Lovorke. Glumac je za potrebe filma morao pustiti kosu i bradu:

''A svidjelo mi se malo biti inkognito, nitko me živ nije prepoznavao s tom bradurinom, hod'o sam te zime, po gradu i gledali su me k'o beskućnika, i jako mi je to pasalo'', šali se Janko Popović Volarić.

A glumica Lana Barić, koja u filmu igra Jankovu bivšu djevojku, ne krije oduševljenje boravkom u Puli:

''Prva stvar koju sam napravila, danas kad sam došla, je ubacila se u more. Jedva sam dočekala. Ja mislim, da je znači prošlo možda pet minuta od trenutka kad sam ušla u sobu, do trenutka kad sam skočila u more. To mi je onako bila cijelo vrijeme sam mislila, samo oću to, oću to, oću sol na licu, to mi treba. Ja sam iz Dalmacije meni more fali , treba mi to stvarno'', priznala je.

Redatelj Šlagera otkrio nam je što za njega i ostale filmaše znači Pulski festival.



''To je stvarno jedno posebno iskustvo, kad se svjetla ugase kreneš prvi put gledat film, ono što sad mene čeka, to je stvarno neki razlog, ajmo reć' zbog kojeg radiš film. Uvijek zamišljaš dok ga radiš ovaj trenutak koji se ovdje odvija'', kaže Nevio.

Svjetsku premijeru pred punom Arenom imao je i film Rajka Grlića ''Svemu dođe kraj''.

''Prema tome nakon svakog filma, kažem da mi je posljednji, pa me zato zezaju, da je ovo moj četvrti posljednji film. A ja ne znam to, ne znam, da l' ću više sakupit, meni se sakupilo nešto godina, tako da te godine će, odlučivat dal ću još moći il' ne, ja bi rado, al treba vidjeti dal' će tijelo izdržati'', govori Rajko.

Živko Anočić i Jelena Đokić svjedoče kako je na setu vladala prijateljska atmosfera te jedva čekaju reakciju publike.

''Ovaj imao sam veliku tremu, veliku odgovornost, ali sve je prošlo u ugodnom radu i nadam se da će i konačni rezultat biti takav'', kaže Živko.

Glumac Emir Hadžihafizbegović s oduševljenjem se ponovno vratio u Pulu. Prisjetio se svog prvog filma iz nešto mlađih dana.



''Vrlo sam senzibiliran na ovaj festival, jer ja sam ovdje služio i vojsku. A onda prvi moj film kad sam imao dvadeset i dvije godine, Otac na službenom putu, koji je uzeo 8 Zlatnih arena, ja sam im'o jednu malu epizodnu ulogu'', govori Emir Hadžihafizbegović.

Bosansko–hercegovački glumac sa suzom u oku vratio se u ne tako davnu prošlost, kada je uživao na setu serije Lud, zbunjen, normalan. Kaže kako ne zaboravlja svojeg dragog kolegu Mustafu Nadarevića.

''Nakon Mustafine smrti, ovaj, bilo je besmisleno to nastaviti raditi. Bila je neka ideja da se to produži, međutim mi glumci to nismo htjeli da radimo'', priznaje.

I dok ćemo uživati u filmovima koji nas čekaju idućih dana na Pulskom festivalu, sljedećeg tjedna Nova TV i United Media organiziraju polufinalno ocjenjivanje za prestižnu nagradu International Emmy Awards.

