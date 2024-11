Miju Dimšić na važan dan podržali brojni kolege: ''Nije istina da je na estradi sve crno i da svi podmeću jedni drugima noge!''

U Zagrebu je održana promocija novog albuma Mije Dimšić. Bila je to prilika da se na istom mjestu okupe brojni glazbenici. Što kolege kažu o Miji, a što je ona poželjela za svoj 32. rođendan, donosi naša Julija Bačić Barać u prilogu In magazina.

''Promocija albuma malo je kao rođendan, pozoveš sve ljude koji su s tobom radili i do kojih ti je stalo da zajedno prsolavite taj događaj'', rekla nam je Mia Dimšić.

I proslavila je Mia Dimšić izlazak novog studijskog albuma u centru Zagreba, u društvu suradnika, prijatelja i kolega glazbenika.

''Miju znam dok je ona bila još jedna mala djevojčica i svirala tamburicu u orkestru u Osijeku, tako da je bilo normalno da ja večeras dođem i podržim svoju sugrađanku'', rekao nam je Mario Roth.

''Mislim da je Mia od tih mlađih izvođača svakako jedna od meni najdražih, a i Baby lasagna je meni ok'', otkrio nam je Jurica Pađen.

''Naravno da u tom našem poslu nisu sva prijateljstva iskrena, to je jasno, ali može se steći neka jako iskrena i lijepa prijateljstva i nije istina da je na estradi sve crno i da svi podmeću jedni drugima noge'', rekla nam je Mia Dimšić.

Svoj novi album nazvala je "Društvena pravila", a kojih se pravila ona drži?

''Nekako bi rekla koliko god zvuči možda otrcano, da mi je bitno biti kulturna i mislim da je kultura dosta podcjenjen aspekt društva'', smatra Mia.

Sutra joj je 32. rođendan, a proslavit će ga, gdje drugdje, nego na pozornici,

''Proslavit ću ga ove godine specifično kao gošća na koncertu Teensa, a meni su inače Teensi idoli iz djetinjstva'', govori Mia.

_

Međuljudski odnosi i unutarnje borbe teme su kojima se pozabavila na novom albumu jer joj stavljanje u kalupe ide na živce.

''Imam osjećaj da se nas izvođače često stavlja on ili ona je to i to, a nije istina, svi smo mi sve ne samo javne osobe nego svi ljudi i svatko do nas igra dnevno puno uloga i zašto se ne bi nekad poigrali s tim ulogama i bili nešto što nitko do nas ne očekuje da budemo'', govori Mia.

Novost je da je Mia Dimšić napisala i pjesmu prijateljici Domeniki, koja će ovih dana biti objavljena,.

''Ovo je zapravo prvi put da nisam radila s nekim tko nije obitelj Huljić i vesele me reakcije ljudi jer definitivno je drukčije nešto i veselim se prvim reakcijama'', kaže Domenica.

Kakva je Mia privatno, dobro zna njezina bliska prijateljica Andrea Andrassy.

''Mia privatno voli spavati, ali kad se probudi je predivno. Ja sam s Miom imala priliku biti u Americi tri tjedna i ona je od mene potpuna suprotnost, ona voli dugo spavati, sve polako, a ja se rano uistajem'', govori Andrea.

Mladu Osječanku volio je i Rajko Dujmić, zato ju je došla podržati i njegova supruga Snježana.

''Naravno da je teško, ali ideš dalje i večeras mi je teško jer sam navikla da je uvijek uz mene Rajko'', otkrila nam je Snježana.

Imao bi Rajko sigurno neki dobar savjet i za Miju i ostale mlade snage naše glazbene scene.

