Ivo Amulić o kćerkici koja ga je pomladila: ''Svakome tko može u mojim godinama, preporučio bih da napravi dijete''

Zna se kako iza najemotivnijih ljubavnih balada nove generacije, stoji upravo Rišpet. Posljednjih pet godina Rišpetovci su obilježili pet velikih koncerta u dvorani ''Lisinski'' u Zagrebu. Tradicija se nastavila i sinoć. Kakva je atmosfera bila uz dalmatinske slavuje, Ivo Amulić i Pero Kozomara otkrivaju našoj Dorotei Filipaj za In magazin.

Dalmatinski slavuji sinoć su oduševili publiku u rasprodanoj dvorani Lisinski. Rišpet je još jednom dokazao zašto su veliki miljenici publike, o čijem će se koncertu govoriti još danima.

''Zagreb voli Rišpet, makar je to sad malo diskutabilno. Tu će bit i Zagrepčana, Slavonaca i Dalmatinaca tako da nam je drago da se ovo događa u Lisinskom i drago nam je da je Lisinski jer je to mjesto koje mi stvarno poštujemo'', izjavio je Ivo Amulić.

Iza njih je godina puna nastupa, ali ljetni koncert u Opatiji posebno im se urezao u pamćenje.



''Gdje smo se ja i dotični dogovorili da je njegova buduća, nada se, odabranica reći da. Tako da smo imali prosidbu na koncertu. I to je bilo jako lipo, emotivno, čak sam ja gutao knedle'', priznao je Ivo.

Prijateljstvo ovih glazbenika traje više od 3 desetljeća, a prisjetili su se trenutka kada su im se životni putevi spojili.



''Upoznali smo se u Beogradu, za vrijeme Juge u dvorani Pionir. Oni su imali neki koncert, mi smo bili predgrupa hehehe prije milijun godina'', prisjetili su se.

A sve ostalo je povijest.

U dugogodišnjem prijateljstvu, a i glazbenoj suradnji, dogodile su se brojne zabavne anegdote.

''Išli smo u Austriju, a u Sloveniji se desilo to da smo u jednom malom autiću putovali. Bila je noć i pukao nam je remen od vode, od ventilatora onih što hladi motor i zagrijao se motor i sad šta ćemo. Stojimo in the middle of the nowhere. I meni je palo na pamet skinuo sam se do gola, izvadio onaj laštik iz mojih donjih gaćica i stavio umjesto remena koji je pukao na tome. I možete misliti, na remenu mojih gaćica smo stigli do tamo'', ispričao je Ivo.

Ovakva situacija samo je kap u moru zabavnih trenutaka među ovim Dalmatincima.



''Možda mi je ovo najljepši period života pogotovo što znam što radim, s kim radim i evo ovih 12 godina potvrđuje da imamo pravi put, prave pjesme, našu publiku i to je to'', rekao je.

Ivo Amulić navršio je 61 godinu, a snaga njegova vokala je impresivna kao u mladim danima. Popularnog pjevača je, priznaje, pomladila, trogodišnja kćerkica Dina.



''Skinuo sam 7-8 kg, počeo sam upotrebljavati ruke i noge jer pužem dosta po kući, skupljam, skidam tako da.. Svakome tko može u mojim godinama preporučio bih da napravi dijete'', preporučio je Ivo.

A osim blagostanja i sreće u obitelji, dečki si u 2024. žele:



''Šta više velikih koncerata i ako Bog da, da se koja pjesma primi, šta se kaže, da neka nova pjesma dođe do srca ljudi i to je to'', zaključili su.

