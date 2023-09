Giuliano nam je ispričao kako mu je bilo glumiti u svjetski poznatom serijalu "Game of Thrones", ali i je li mu žao što nije zaigrao za Hajduk!

In Magazin: Giuliano - 1 DNEVNIK.hr

Već 35 godina Giuliano donosi iskrenost i strast u svaku notu svoje glazbe. Iza pjevača koji uspješno plovi pop vodama, krije se srce rockera, ali i nesuđeni nogometaš. Je li mu žao što nije zaigrao za Hajduk, kakvo je iskustvo bilo glumiti u svjetski poznatom serijalu "Game of Thrones" te sve o novom hitu "Ako ona nije ta", otkrio je Ani Veli.

Na Gruškoj noći u Dubrovniku, Giuliano je strastvenim nastupom zapalio publiku i pretvorio večer u nezaboravan plesni spektakl.

''Prvi album u solo karijeri mi je izašao 1994. godine, to je sad 30 godina. Inače sam prije imao neke grupe, znači skoro 35 godina da mi je prvi album izašao'', počeo je razgovor Giuliano te objasnio što ga i dalje motivira da izađe pred publiku i pjeva-

''Volim to, to meni nije posao, prije mi je hobi. Stvarno volim s ekipom biti na bini, s publikom pjevati pjesme, taj cijeli šušur s kombijem doći na koncert, to mi je sve super, bolje nego mirovati'', objasnio je Giuliano.

Prije nego je zaplivao pop vodama, Giuliano je bio pravi roker.

''Ja sam uvijek volio distorziju i gitare, a isto tako sam volio i lijepe melodije, to je jedina kombinacija, pop rock, meni je auto i danas pun dobrog rocka i heavy metala, a i dobrog popa'', objasnio je.

Uz Dubrovnik ga vežu brojne uspomene. Upravo tu sa suprugom je snimao scene za jedan od najpopularnijih televizijskih serijala svih vremena Game of Thrones, čiji su veliki obožavatelji.

''Imam sve knjige, pročitao sam ih ja ne znam koliko puta. I jednostavno kad se snimala druga sezona tu u Dubrovniku, ja i žena smo se odlučili prijaviti za statiste i na kraju je ispalo da smo imali par krupnih kadrova, skoro da smo i tekst dobili. Koketirao sam s filmom i kazalištem, ali ja sam prvenstveno pjevač i zabavljač'', zaključio je.

Izletom u glumu pokazao je svoju raznovrsnost kao umjetnik, ali to nije jedini neobičan obrat u njegovoj priči. Često se isticalo kako je kao dijete sanjao da zaigra za Hajduk.

''Kao dijete sam dugo igrao u Hajduku, dosta dugo, i onda sam se odlučio za glazbu. Ne znam baš jesam li htio biti nogometaš, ali volim igrati, to mi je ludilo, lijepo se oznojiti s ekipom, popiti dvije tri pive iza toga, nema slađega'', zaključio je Giuliano.

U lipnju mu je izašla nova pjesma "Što ako ona nije ta".

Za Giuliana se često ističe kako živi mirnim obiteljskim životom.

''Je, obiteljski, ali sve je samo ne miran. Kad dođem s puta umoran, odležim dan dva, ali onda rade crvi i mora se izaći iz kuće, ajmo reći da je polovično točno, nemirnim obiteljskim životom.

Simpatičnom pjevaču, koji je notu po notu stigao do glazbenog uspjeha, želimo još mnogo lijepih obiteljskih i profesionalnih trenutaka.

