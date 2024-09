Zašto ovu gimnastičarku nazivaju najvećom svih vremena: ''Nevjerojatna je inspiracija, postigla je nezamislive stvari''

Ne morate biti velik obožavatelj sporta, čak ni pratiti gimnastiku, da biste znali za ime Simone Biles jer sportaši poput nje jedinstvena su pojava. Djevojka koja slovi kao najtrofejnija američka gimnastičarka u povijesti, postigla je mnogo više od 11 olimpijskih medalja. Stavila je mentalno zdravlje ispred pobjede i zbog toga trpjela zlostavljanje. Zašto je nazivaju najvećom svih vremena, otkrivamo u idućim minutama.

Simone Biles nešto je poput Halleyeva kometa na sportskom nebu. Nevjerojatan prizor kakav se viđa tek jednom u nekoliko desetljeća, a iza sebe ostavlja sjajan trag. The G.O.A.T ili najveća gimnastičarka svih vremena, možda je visoka tek 142 cm, no na parteru se skokom diže iznad tri metra visine. Ali čak i najbolji padaju.



Nakon napuštanja OI u Tokiju 2020. zbog psihičkog sloma, progovorila je o trenucima s kakvima se bore brojni profesionalni sportaši, ali uglavnom u tišini. Posebno o borbi s anksioznošću.



''Svi koji živimo pod lupom javnosti je imamo. Tako da je s te strane normalna, ali ne smijemo je normalizirati tako da postane ogroman problem. Ja se borim s njom i idem na terapiju, uzimam lijekove za anksioznost, sve to pomaže i veoma sam zahvalna zbog toga'', objasnila je Simone.



Ono što je najtrofejnija gimnastičarka u povijesti uspjela učiniti svojim istupom jest razbiti stigmu kako profesionalni sportaši moraju biti strojevi. Javnost je nije nimalo štedjela, osuđujući je kao izdajicu vlastitog tima. Nitko nije pretpostavio kako je njezino tijelo reagiralo na potisnutu traumu zlostavljanja od strane liječnika američke reprezentacije.



''Ali sve što se događa je reakcija na traumu. Željela sam odustati barem 500 000 puta i vjerojatno bih da nije bilo mojih ljudi. Bilo je iznimno teško posebno zato jer sam trenirala godinama, i ne samo zadnje 4 već dodatnu godinu zbog pandemije i kad nakon svega toga morate odustati da biste se pobrinuli za sebe…pokazalo mi je koliko sam ustvari hrabra, ali iznutra to je bila borba. No svejedno pomogla sam mnogim ljudima diljem svijeta koji sada znaju da svi zajedno prolazimo kroz takve stvari'', ispričala je u dokumentarcu.



Povratak na ovogodišnje Olimpijske igre, gdje je pokazala svoju dominaciju, bio je tim slađi.



''Gledala sam je i izgleda nevjerojatno. Uopće se ne može primijetiti da je pauzirala godinu dana. Ne razumijem kako to može. Ali opet ona je Simone, nevjerojatna je'', komentirala je gimnastičarka Sunisa Lee.



Prema njoj je ime dobila nekolicina gimnastičkih figura, broji 11 olimpijskih medalja i 30 sa svjetskih natjecanja, nitko joj se ne može približiti po vještini, no ako mislite da vam to osigurava obožavanje svijeta, prevarili biste se.



''Morala sam se nositi sa zlostavljanjem. Online trolovi, dobivala sam gomile komentara posljednjih godina, o tome kako mi izgleda kosa, kako su mi listovi preveliki, kako su moje ruke premišićave. Ja ne izgledam kao prosječna djevojka danas, imam previše mišića. Sve to boli, ali na kraju dana sve te godine donijele su vrijeme da sazrem, da shvatim kako bez svojih mišića ne mogu raditi to što radim. Ja jesam mišićavija od drugih djevojaka ali ja sam gimnastičarka trebaju mi ti mišići bez kojih ne bih osvajala medalje'', ispričala je.



Kako bi što jasnije prenijela ovu poruku, udružila se s nekoliko kolegica i jednim kozmetičkim brendom u kampanji naziva ''Ljepota nije natjecanje''.



''Jako je važno da govorimo o tome. Ja imam dobru platformu za to, zato sam zaključila kako je ovo odlična kampanja za mene i željela sam da sve djevojke, momci, žene, muškarci diljem svijeta znaju da je vrijeme da zaustavimo tu toksičnu kulturu da je ljepotu ne možemo definirati. Također željela sam prenijeti poruku da nije važno kako izgledaš, važno je što nosiš unutra'', objasnila je Simone.



Jer veličina onih najboljih upravo je u načinu na koji inspiriraju one koji dolaze nakon njih.



''Ona je nevjerojatna inspiracija, postigla je nezamislive stvari a uz to je predivna osoba za gledati'', zaključila je Sunisa Lee.

