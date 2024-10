Gdje ste bili na današnji dan 1989.? Prije 35 godina na tadašnjem Trgu Republike u jedan glas pjevalo je više od 200 tisuća ljudi!

I sami Prljavci bili su u pozitivnom šoku vidjevši te 1989. godine toliko publike. Ekipa In magazina prisjetila se dotad najvećeg koncerta u povijesti Hrvatske!

''Znali smo da će bit nešto posebno, ali da će bit tako veličanstveno i da će ostat povijesno zabilježeno, nismo se mogli tome nadati'', govori Mladen Bodalec.



''Nisu to jednostavne situacije, nitko ne može bit pripremljen. Da se danas nađemo u toj situaciji, tko zna kako bi sad reagirao'', dodao je Jasenko Houra

Do tada su Prljavci imali već mnogo hitova, no činilo se kao da svi čekaju “Ružu hrvatsku” u originalu Mojoj majci. Nisu mogli pretpostaviti da će ta pjesma u narodu izazvati tolike emocije.

Glupo je to izbjegavati. Bio je i politički strah, falila nam je ova skuptura, nije je bilo, falio je konjanik. To je 89 godina, tek početak, a zbog ustani bane se išlo u zatvor. Tak da u tim okolnostima je bilo, mene sigurno...nismo svi neustrašivi. Ja sam sigurno osjećao političku težinu'', priznaje Bodalec.

''To je pokazalo da je to sve iznendilo, i pandure i osiguranje i nas.. govorim, naravno da onda odgovornost i tenzija raste preko glave'', dodao je Houra.

Iako je tadašnja milicija koncert namjeravala zabraniti, to se nije dogodilo. Pokušali su čak i isključiti struju, no nisu se mogli probiti kroz gužvu.



''Nisu dali da započne. Nisu više ništa mogli prekinut. Ja rekao milicajcu, odi ti i reci im šta imaš. Odi ti. On se popeo da ljude smiri, mi smo dotrčali, presvukli se da ne bude ništa.. da nije on otišao i pozvao sve, Bog zna šta bi bilo'', prisjeća se Bodalec.

Legendarni koncert simbolično je mnogima predstavljao početnu točku u procesu osamostaljenja Hrvatske. Generacije koje su mu svjedočile, doživljavaju ga povijesnim događajem.

Prljavci, koje je publika i do tada respektirala i odrastala na njihovoj glazbi, zaradili su status živućih legendi. A da je tomu tako, svjedoči i činjenica da su 35 godina nakon koncerta na Trgu prekaljeni rokeri u rekordnom su roku rasprodali dvije zagrebačke Arene. 13. i 14. prosinca tisuće će ponovno pjevati s njima u glas. Među ostalim, i legendarnu Ružu.

