Frano Ridjan pozvao gledatelje da u ponedjeljak u 18 sati budu uz program Nove TV, evo o čemu je riječ!

Kviz Joker s emitiranjem na Novoj TV počinje 26. veljače u ponedjeljak, a vodit će ga Frano Ridjan.

Usuret početku kviza Joker u ponedjeljak na Novoj TV, Frano Ridjan bio je gost u In magazinu gdje je gledateljima objasnio što ih očekuje.

Predstavio se u jednoj novoj ulozi, onoj voditelja novog kviza. Evo o čemu je riječ:

Pogledaji ovo Celebrity Frano Ridjan o novom izazovu u karijeri: "Mislim da će ljudi uživati u atmosferi na kojoj smo radili, trudio sam se biti dobar domaćin''

''Uzbuđen sam, moram reći da su snimanja završena, sve je dobro prošlo, nitko nije istukao voditelja'', šali se.

''Publika se i dalje javlja, kuhali su mi grah, kupovali CD-ove. Uistinu smo razvili lijepu atmosferu'', dodaje Frano i nada se da će ih gledatelji u kući dobro primiti.

''Zbog toga je to sve izazovnije i drugačije nego što je do sada, tako da ću bit, kako kažu Amerikanci, isti čovjek na istom mjestu u isto vrijeme - pa navratite!''.

Evo što je Frano rekao zašto bi gledatelji u ponedjeljak u 18 sati, nakon In Magazina, trebali biti uz program Nove TV?

''Morate biti s nama zato što će završiti vaš omiljeni In Magazin i onda će doći nešto novo na ekranima što do sada niste imali prilike gledati u programu najgledanije televizije u Hrvata Nove TV. Možda ćete biti ponosni jer znate sve odgovore i smijati se kako netko to ne zna, možda ćete biti iznenađeni koliko je to teško ili pak ako razmišljate o tome da niste nikad bili na takvom kvizu, Joker je kviz za vas i nadam se da ćemo se vidjeti jednom nasuprot''. najavljuje.

