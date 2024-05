Poznate Hrvatice u prvim redovima revije našeg omiljenog modnog dvojca: ''Oni su toliko talentirani!''

Na isti datum na koji su prije 20 godina održali prvu reviju, popularni dvojac Envy Room jučer je još jednim velikim modnim događajem obilježio svoj jubilej. U prvim redovima bile su domaće zvijezde poput Franke Batelić, Ljupke Gojić Mikić, Jelene Rozge te naše Mie. Zašto ih toliko vole, u idućim minutama donosi naša Dijana Kardum.

''Oni su toliko divni, toliko su jednostavni, talentirani, ono što ja volim nisu preglasni, tako divno rade'', komentari su Jelene Rozge na Envy Room.



''Imaš osjećaj kad njih nosiš da si pravo žensko, da imaš i onu jačinu, ali da imaš tu jednu suptilnost i ženstvenost'', dodala je Mia KOvačić.



''Svaku reviju koju naprave naprave drugačiju zu svom vlastitom stilu, ali ono što je najbolje meni osobno je da se ja tako dobro u njihovim haljinama osjećam'', dodala je Renata Sabljak.



''Zato što je moje osobno modno sazrijevanje išlo u korak s njihovim iz kolekcije u kolekciju, ja sam učila sve što znam o modi od njih'', govori Vanda Winter.

I tako već 20 godina Nikica i Vjeko poznatiji kao Envy Room osvajaju srca modne scene.



''Jako je jako brzo prošlo, mislim da je to svima u životu tako, pogledaš i nisi svjestan da je to fakat bilo prije 20 godina'', kažu Vjeko i Nikica.

Prvu reviju održali su 14. svibnja 2004. koju i danas posebno pamte.



''To je bila komedija, napravili smo backstage pa šta ja znam 15-20 kvadrata, a uzeli smo 30 žena jedva smo stali unutra. Imali smo 51 izlaz jer smo nadobudno gledali svjetske piste i shvatili da se ispod 50 ne radi. Kad smo je napravli shvatili smo da nije bilo potrebno jer su nas svi pitali zašto toliko puno'', prisjetio se Vjeko.

Ovaj put na pistu su poslali 31 model s njihovim prepoznatljivim potpisom glamura i elegancije.



''Pa imamo standardno naš zaštitni znak haljina, ali jako je puno odijela, općenito tailoringa, možda osnovne boje bordo crvena, crvena i crna su inače naš možda zaštitni znak koji najčešće koristimo'', dodao je Vjeko.



''Svaki put kad sam pozvana na reviju i kad sjednem, kad čujem muziku i kad zakorači prvi model, mene ponese. To je nešto što čitav život osjećaš tu negdje. Taj adrenalin i to uzbuđenje, mislim da ga ja i sad osjećam'', priča Ljupka Gojić Mikić.

Od 2012. godine rade i vjenčanice. A svaka žena barem je jednom u životu maštala o svojoj savršenoj vjenčanoj haljini.

Koliko su žena u Hrvatskoj udali?

Nekoliko tisuća svakako'', kažu.



''Ja se super osjećam u svakoj njihovoj kreaciji ali najdraži bi sigurno bila moja vjenčanica. Svaki put kad dođem kod njih u salon i vidim novu kolekciju kažem si - aaa idem se opet udat, samo da mogu nosit sve to. Ali da kad pogledam na svoje vjenčanje i na fotografije mislim da nisam pogriješila i da sam imala jednu od najljepših vjenčanica. Ja to smijem reći za sebe. Svaka mlada smije'', govori Vanda.

Iz njihove su radionice proizašla mnoga nezaboravna izdanja na crvenim tepisima. A njihova se haljina mogla vidjeti i na eurovizijskoj pozornici kada ju je nosila Franka Batelić.

''To je najljeoše iskustvo života ta haljina kako smo sad ovdje zbog njih, ta haljina je meni obilježila moje najljepše iskustvo. Jedino možda kod Eurosong haljine smo onako malo kemijali kako to izvesti ali na kraju je to stvarno prekrasno sjećanje na tu haljinu'', priča Franka.

Svoj dizajnerski rukopis eNVy room je utkao i u kostimografiju za regionalnu turneju Jelene Rozge,



''Mislim dogovorimo se ovako, sad ispada da smo mi užasno jednostavni, da sam ja jednostavna, jednostavno smo se našli.

Svaki put kad dođem oni me onako ostave šokiranu. Ja sam prekjučer došla probat i rekla to je to. Oni znaju gdje mene treba di sam najtanja, to je moj strukić koji je i dalje 60. Pogode me'', govori Rozga.

Putovanje dugo dva desetljeća obilježeno je s

čak 49 prêt-à-porter i 13 bridal kolekcija, tri modne izložbe, 38 revija, od kojih 19 samostalnih, pa i jedna virtualna. A pred njima je, vjerujemo, još mnogo nezaboravnih uspjeha.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Nina Badrić u vjeri je našla svoj oslonac: ''Kažem sebi - jednostavno bez Boga niti preko ceste''

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Srpska pjevačica koja u lipnju stiže u Arenu Zagreb fan je Baby Lasagne: ''Kada sam čula da nije prvi, umalo sam razbila televizor''