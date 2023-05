Franka Batelić o novom pothvatu u koji se upustila: ''Ne stigneš se bojati, sve je super krenulo''

Da estrada i biznis idu ruku pod ruku odavno su dokazale mnoge poznate dame. Sada im se pridružila i Franka. Pjevačica je pokrenula svoju beauty liniju. Na promociju ju je među ostalima stigao podržati i njezin suprug, bivši nogometaš, danas trener Vedran Čorluka.

Pjevačica, članica žirija Plesa sa zvjezdama, supruga, mama, a sada i poduzetnica. Franka je predstavila vlastiti beauty brend:

''Ja sam poznata po tome da skidam i pojedem cijeli ruž tako da je logično da smo krenuli od tud. Istra je nekako sastavni dio mene, to će zauvijek i ostati i baš zato sam toliko željela da ako ikad budem pokrenula nekakvu liniju da svi sastojci budu istarski'', otkrila je Franka.

Kozje mlijeko, maslinovo ulje, mješavina istarskog bilja, smokve – sve čime se Istra ponosi. Novi korak za Franku, ali nema straha:

''Imaš jako puno obaveza i ne stigneš razmišljati i ne stigneš se bojati, nekako je super sve krenulo'', kaže.

Vedrana Ćorluku na ovakvim se događajima baš ne viđa, no zbog supruge se planovi lako mijenjaju:

''Dobro sam, zavisi gdje, ali ima me, tu sam, ženi sam podrška i tako je i u ovom slučaju'', rekao je kratko.

Potpora najbližih je najvažnija:

''Ima puno toga, kako se kaže na tanjuru, ali evo super se snalazi i ovo je još jedan ajmo reć dodatan posao u kojem ona uživa i ima moju punu podršku'', dodao je Vedran.

''Najveća podrška naravno, i evo sada sa dvoje djece ne bi bilo tako lako'', pohvalila je Franka svog Vedrana.

No to ne znači da ju zaobiđu neprospavane noći. Uz trogodišnjeg Viktora i šestomjesečnu Gretu - to jednostavno nije moguće:

''Jedino što može možda popraviti tu neprospavanu noć je malo ruža koji staviš na usne. I naravno, da njegu lica ne spominjem, ali znamo svi kako je teško'', priznala je Franka.

Palac gore za Frankin liniju kozmetike daje i proslavljena dizajnerica:

''Ja jedva čekam jer sve ono što je izjavila oko šminke koju liže pojede - ja sam isto taj tip'', kaže Matija Vuica.

U priči o neprospavanim noćima, s Frankom se poistvojetila influencerica i mama Jelena Perić.

''Dokle god si živa i dokle god si mama nikad se nećeš naspavat, tako i ja i nisam se naspavala zadnje tri godine ni jednom i ne pretjerujem'', kaže Jelena Perić.

Od kad su prošle sezone plesale u Plesu sa zvjezdama, između Jelene i Lucije rodilo se prijateljstvo. Zajedno su proslavile i Lucijinu drugu trudnoću:

''Čuj u nekakvim sličnim periodima smo, u smislu – mlade smo, perspektivne, muku mučimo s virozama, djecom, kliknule smo i to je to'', rekla je Lucija Lugomer.

Marko Ciboci nije propustio podržati Franku. Svake nedjelje dijele stol u žiriju, a ostatak tjedna često putuje. I dovodi veliko plesno natjecanje u Opatiju:

''Zasad imamo prijavljeno 32 države svijeta, dolaze nam plesači iz Amerike, Kanade, Australije, Azije, Europe. Svake godine smo u Hrvatskoj pa tako i ove'', otkrio je Ciboci.

No prije svega, s nestrpljenjem se čeka veliko finale showa:

''Znate gdje sjedim svaku nedjelju, evo još tri nedjelje do kraja i čekamo da vidimo tko će bit najbolji'', rekla je Franka.

Čeka nas Eurovizijska večer, ali i tko će se od parova plasirati u polufinale showa!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.