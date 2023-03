Svi pričaju o golom torzu gradonačelnika Svete Nedelje: ''Znam nekoliko političara koji su u čak i u boljoj formi od mene''

U sinoćnjem izdanju ''Plesa sa zvijezdama'' kandidati su se transformirali u likove iz omiljenih filmova i zaplesali u fimskoj večeri popularnog showa. Natjecanje su napustili Fran i Rebecca, a mnogi su ostali oduševljeni golim torzom i pločicama gradonačelnika Svete Nedelje.

U napetoj završnici ''Plesa sa zvijezdama'' mjesto za ostanak u showu izborili su Petra i Damir. Plesni su podij napustili Fran i Rebeka.



''Konačno ću se naspavati, malo odmoriti, sretan sam što sam sudjelovao u ovom showu, stvarno mi je bilo lijepo'', rekao je Fran Lauš.



Filmska večer kandidate je transformirala u likove iz omiljenih filmova pa smo mnoge jedva prepoznali.

Cuccurin u privatno vrijeme voli eksperimentirati s različitim bojama kad je frizura u pitanju.



''Točno tako, ja sam onaj lik koji eksperimentira s bojama, vjerojatno ih promijeni bar deset godišnje, ali stil frizure ostaje nekako isti, možda mijenjam dužinu, tako da ovaj stil teško ćete kod mene privatno naći'', objasnio je Marco Cuccurin.

Dario Zurovec Davoru je otkrio koji je njegov najdraži film.



''Inače je moj najdraži film ''Forrest Gump'', no odrastao sam na filmovima u kojima je glumio Stalone, Schwarzeneger, Van Dame, to su mi bile jedine kazete koje sam ispregledao toliko puta da su se sve odreda izlizale!'', objasnio je Zurovec.

Koliko je to borilačke krvi u njemu?

''Pa jako puno. Praktički sve dok radim puno toga je zaista moram reći i krvava borba, a i morate se boriti kroz život ako hoćete prema naprijed'', objasnio je Zurovec.

Tara Thaller i Mateo Cvenić plesali su na pjesmu iz filma ''Toma''.



''Ja sam gledala film kad je izašao'', rekla je Tara.

Koliko je gradonačelnik Svete Nedelje tjedno u teretani, koliko vremena posvećuje fizičkoj spremi?



''Ne idem u teretanu, doma vježbam, doma sam si u garaži složio svoj neki mini gym, s druge strane pokušavam čim češće vježbati, čak sam sad malo i pojačao tijekom zime. Nagovorio me ravnatelj naše lokalne škole da idem na zimsku ligu pa sam ako ništa drugo vikendom trčao po 16/17 kilometara po brdima što vrlo brzo uđe pod kožu'', otkrio je Zurovec.

A koliko su Hrvati naviknuli da jedan političar ima pločice?

''Ja znam nekoliko političara koji su u čak i u boljoj formi od mene, koji stvarno vježbaju i treniraju, neki su čak i pod ozljedama, sad koliko su navikli ja nemam pojma, meni je iskreno malo pomogla i genetika, mislim da sam jak na mamu'', govori Dario.

Kad se Tara vidi na ekranu, ne ovom u PSZ, nego u nekom filmu ili seriji, što pomisli?

''Pa svašta mi prođe kroz glavu. Nekad si mislim ''ajme, super'' nekad ''ajme, katastrofa'', nekad si mislim super izgledam, nekad grozno, ali najbolje mi je kad me uvuče priča i kad toliko više ne razmišljam i ne analiziram sebe nego pratim lik, to je najteže, ali najbolje'', objasnila je Tara.



Je li glumici u Hrvatskoj plus kad izgleda super i jedna je od najseksi Hrvatica ili je to otežavajući faktor?



''To je kako se kaže mač s dvije oštrice, to je i dobra stvar i loša stvar'', priznala je Tara.

Cijelu priču nedjeljnoj emisiji ''Plesa sa zvijezdama'' pogledajte u prilogu In magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.