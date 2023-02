Ples sa zvijezdama okupio zanimljive zvijezde: ''Došao sam rušiti stereotipe o političarima i gradonačelnicima!''

Pripreme za najgledaniji zabavni show su u tijeku. Plesne probe su krenule, a najnoviji promospot otkrio nam je i kako je produkcija ''Plesa sa zvijezdama'' ove sezone spojila zvijezde i mentore. Što očekuju, čega se pribojavaju i tko misli da može doći do finala, otkriva naša Lana Samaržija.

Čarolija plesa vrlo lako očara sve. Zvijezde su spremne, a pripreme za njihovu plesnu avanturu već su počele:

''Imam ga, hvala kolegice. Da drugačije je, ja sam mislio kad su me zvali na audiciju da je to za vođenje. Zaveli su me, sad imam šljokice i sretan sam čovjek'', govori Frano Ridjan.

''Super, super je osjećaj na neki način, meni je to izazov'', dodao je Alen Liverić.

''Mama me pitala – Fran je l'znaš ti u šta si se upustio? Reko sam - ne znam mama vidjet ćemo'', iskreno je rekao Fran Lauš.

''Volim plesati, volim pjevati, čak bi rekao da nemam tu da se sramim plesati i pokazati umijeće'', govorio Dario Zurovec.

''Prošli put je bilo eksperimentalno, gurnuli su me u vatru, a vidjet ćemo što em čeka u ovoj sezoni'',rekla je Maja Drobnjaković.

Prošle sezone plesala je s Jelenom i Markom. A ove upravo Marko bit će joj mentor. Maja Drobnjaković naša je parasportašica koja je prve plesne korake učila upravo od njega u Udruzi osoba s amputacijom udova:



''Tako da se znamo već… - tri godine. Tamo se zapravo rade osnove tako da ćemo vidjeti što će me Marko naučiti'', dodala je maja.

''Da to je jedan jako bitan dio zašto sam opušten. I istovremeno nabrijan na novu sezonu kao nikad. Mislim da će biti ludo kreativna, i Maja nema blage veze što ju čeka'', rekao je Marko Mrkić.

Kao konkurencija na plesnom podiju stiže još jedan sportaš. Fran Lauš je i influenser i model. A na društvenim mrežama mnogi su upoznati s njegovim fitness sadržajima i vlogovima:

''Stvarno je prednost što Fran ima iskustva što se tiče pokreta, nema plesnog toliko ali ja očekuje, da radimo, da se zabavimo i to je to'', kaže Rebecca.

''Odradili smo već trening, upoznali smo se, čini mi se kao tolerantna osoba, i da će tolerirati te moje greške i krutost u plesu'', nada se Fran.

Mentorica Gabriela Pilić na plesni podij izvest će dobro poznato lice showova Nove TV. Frano Ridjan voditeljsku palicu prepušta drugima i uskače spreman u plesne cipele:

''Za ovo šta se traži u ovom showu ništa, a za ovaj ples koji ja volim i u kojem uživam nešto imam ko fol ritma, pa se nadam da baš neću omanit, mislim da će bit zadovoljna barem ovo osnovno'', nada se Frano.

''Dogovaramo strategiju kako ćemo šta ćemo, vjerujem da će bit okej'', nada se Gabriela.

Kazališni, televizijski i filmski glumac Alen Liverić dobitnik je brojnih glumačkih nagrada. Samo dobre komentare nada se pokupiti i na plesnom podiju:

''Plesao jesam u teatru kada bi radili neku predstavu a ovdje osim tog plesa idemo uživo. Tako da sam htio vidjet koliko mi je to stresno, htio sam se baš slomit'', kaže Alen.

''Super, odmah smo kliknuli, mislim da će bit to sve jako dobro'', dodala je Ela.

''Tek smo počeli, onaj prvi moment mi je pozitivan, i mislim da ćemo se dobro zabaviti'', nadovezao se Alen.

Saborske klupe i gradonačelničku stolicu na kratko će staviti u drugi plan Dario Zurovec.

''Došao sam tu prvenstveno rušiti stereotipe o političarima i gradonačelnicima, tako da se nadam da će im se neke stvari i dopasti'', komentirao je Zurovec.

Plesnog znanja kaže nešto ima. I spremno se prepušta u ruke mentorice Helene Janjušević:

''Vrlo sam otvoren, vrlo sam fleksibilan, kao dijete sam išao na tečaj kada me pozvala simpatija, išao sam to jedno vrijeme'', kaže Dario.

''Da, to mi je pričao tu priču zbog cure, pa je išo pa nije, ali ne znam… we'll see'', našalila se Helena Janjušević.

Trinaest parova prionuli su na plesne probe i uskoro će se naći pred žirijem kojeg i ove sezone čine Igor Barberić, Larisa Lipovac Navojec, Franka i Marko Ciboci.

''Baš sam jako sretan što će jedna druga strana kao mentora iz mene izaći van a ona će opet zasjat kao sve moje partnerice do sad'', kaže Marko.

''Ja se ne moram brinut, gradonačelnik je tu i mi idemo do kud idemo'', zaključila je Helena.

Plesni podij je vaš... Mi s nestrpljenjem isčekujemo početak!

