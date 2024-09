Frajeri Balkanci na uljepšavanju: Istražili smo koje metode pomlađivanja vole muškarci u Hrvatskoj!

Metode pomlađivanja sve češće prakticiraju i pripadnici jačeg spola. Naš Davor Garić za In magazin istražio je koje tretmane uljepšavanja muškarci najviše vole te što im stručnjaci savjetuju kako ne bi izgledali plastično.

Bore, podočnjaci i proćelavost muškarcima se itekako toleriraju, no i oni sve češće pohode tretmane pomlađivanja.



''Ajmo reć da se frajeri u Hrvatskoj osjećaju još većim frajerima nego svi ovi drugi u svijetu i malo je to kod nas kasnilo jer su mislili da to kod nas nije frajerski'', objasnio je Mladen Duduković, specijalist plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije.



''Mada su i oni postali svjesni da moraju održavati hidrataciju kože, da moraju koristiti i doma dermatokozmetiku i povremeno dolaziti na neke dobre tretmane koji će dodatno hidratizirati kožu!'', dodala je Vivian Jurković, specijalistica dentalne i neinvazivne estetske medicine.



Botox je i kod muškaraca prvi izbor za uklanjanje godina s lica.



''To bi se čak nazvalo kozmetikom, to se ni ne tolerira kao neki zahvat, ti botoxići i ti filerići'', objasnio je Tony Cetinski.



''Nisam nikad bio na botoxu i injekcijama, to mi je malo freaky još uvijek. Ne mogu reć da neću nikad, ali nisam još bio do sada'', priznao je Ante Vrban.



''Ja od Tanje stvarno... Ona ima dosta toga, ja ukradem nešto, pitam nekad, nekad ne pitam, pa stavim nešto pa zeznem sve i ondan se pitam od čega sam crven'', priča Vlaho Arbulić.



''Malo botoxa u čelu gdje ih obično najviše mori, i ono što smo rekli, možda jedan dobar hidrafacial koji će im napraviti da im ten zablista i da im koža bude mekša i ljepša'', govori doktorica Jurković.



''Naravno da muškarac mora ostati sa izraženijom mimikom, da mu je nećemo sasvim oduzeti i da ga nećemo konturirati u smislu nafilavanja i takvih tretmana, nego ćemo dati kvalitetu kože, zdravlje kože, i taj će muškarac izgledati atraktivno, odmore i to je ono što je poželjno'', dodala je dr.med. Jelena Jakić, specijalistica dermatovenerologije.



Sve češće idu i korak dalje.



''Ako je lice previše palo, podvrgnu se oni i operacijama liftinga lica, ako im netko dobro sve objasni, transplantacije kose znamo da se rade, kirurgija podočnjaka i kapaka je jako veliko podrčje za muškarce, dok na tijelu naravno teže što boljoj konstituciji i figuri pa idu i na liposukcije, lipokonturiranja tijela, na operaciju ginekomastije'', ispričao je Mladen Duduković.



Trend uljepšavanja je jačanje donje vilice filerima.



''To je jedan od tremana, taj jawline, koji daje muške atribute. Širina čeljusti definira muškost kod muškarca. Širina brade definira muškost kod mušarca. Naravno da se nismo svi rodili genetski obdareni idealno'', objasnio je doktor Duduković.



Da i muškarci odlaze na tretmene, jasno je kao dan, no koliko mi s brdovitog Balkana volimo o tome govoriti javno?



''Ja bih rekla da muškarci čak puno više pričaju nego žene. Žene su često tašte pa ne žele priznati često što su sve radile, čak ni prijateljicama, dok muškarcima to nije problem'', dodala je doktorica Jurković.



Za koju god se korekciju odlučili, neka izgleda prirodno, da se ''ne vidi iz aviona''.



Godine izbrisati ne možemo, no izgledati odmorno i svježe, svakako je poželjno.

