Evo koje beauty tretmane vole slavne Hrvatice, Alka Vuica priznala: "Razmišljam o tome, već je krajnje vrijeme!''

Alka Vuica priznala je da skuplja hrabrost za odlazak na facelifting. S godinama joj je vanjski izgled sve važniji, a slično razmišljaju i brojne slavne Hrvatice. Koji su im beauty tretmani omiljeni te kako se pripremaju za ljeto, zna Davor Garić.

Snježana Schillinger otkrila je u razgovoru za IN Magazin na kojem joj je mjestu liste prioriteta vanjski izgled, vanjština, pogotovo u kupaćem kostimu.

"Pa visoko, pretpostavljam kao svima, neću reći ženama, nego svim ljudima bi trebalo nekako biti, iako u nekom momentu ljudi to onako shvate ''Ajde nema veze, tu su neke godine, imam dvoje djece, šta je tu je, glavno da hodam!''. Ali ja se trudim da to još uvijek bude na nekom visokom nivou u mojoj glavi", priznala je Snježana.



"Jako mi je to važno, uvijek mi je bilo važno, a što sam starija, sve mi je važnije", složila se Alka Vuica.

"Otkad sam zagazila u 40-te, odnosno peto desetljeće života, sve mi je manje bitno, važnije mi je da sam zdrava. Mama sam 18-godišnjaka pa me možda nije ni lijepo vidjeti previtku i da previše pazim na sebe. Imam neke druge prioritete u životu", zaljučila je Ivana Delač.



Kada su beauty tretmani u pitanju, čišćenje kože lica, zatezanje, evo što je najdraže Alki Vuici.



"Volim sve što ne boli, ali trpim i ono što boli, neke razne lasere, podizanje vrata", otkrila je.



A s kojim dijelom tijela je Ivana Delač nekako najnezadovoljnija?

"S trbušnom stijenkom kompletno, recimo volim sakrit na sebi trbuščić, tako se i obučem da se on ne vidi", priznala je.



Evo i savjeta Alke Vuice kako prihvatti te svoje bore, nesavršenu figuru kao što smo možda imali u mladosti. Koji je njezin recepet?

"Teško se to prihvaća i mislim da i dalje treba raditi na sebi i što duže ostati mlad. Ja prihvaćam sve moguće tretmane, razmišljam i o faceliftingu, već je krajnje vrijeme. Ali jednostavno mislim da, pogotovo kad se baviš javnim poslom, da je nepristojno izgledati zgužvano", zaključila je.

