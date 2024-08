Pogledajte tko je svoju bolju polovicu zaprosio preko naslovnice, a tko s prstenom pored jastuka: ''Skoro je sve zeznula!''

Zaruke su jedan od najljepših trenutaka u životu ljubavnog para. Mnogi do kraja života pamte gdje su se dogodile i kako su izgledale. U prilogu naša Matea Slogar donosi pregled neobičnih mjesta na kojima su Hrvati kleknuli, i humorističnih situacija, kada se proces prosidbe nije odvijao prema planu.

Koji trenutak odabrati za prosidbu i na kojem mjestu kleknuti? Pitanja su s kojima se većina muškaraca sretne barem jednom u životu. Neki za zaruke odaberu privatnost svojeg doma, drugi to učine na javnim mjestima, treći odaberu događaj s mnoštvom ljudi, a četvrti romantično putovanje. Sandi Pego svoju suprugu Cindy Šoštarić zaprosio je na Tajlandu, i to dok su jahali slonove.

''Idemo na slonove i danas je Dan D. Ona ništa ne zna, sve je spremno, prsten je spreman idemo jako'', rekao je Sandi.

Njihove zaruke, može se reći, uistinu su bile filmske. Za neobičnim načinom prosidbe posegnuo je i Tony Cetinski, koji je svoju današnju suprugu Dubravku zaprosio putem naslovnice jednog časopisa!

Ne teče uvijek sve glatko pa su muškarci netom prije zaruka nerijetko na mukama zbog brojnih nepredviđenih situacija. Takvo iskustvo imao je pjevač Pravila igre Ivan Penezić, koji se zaručio u Dubrovniku.

''Skoro mi je zeznula koncepciju, dakle bili smo dolje na Stradunu i ušla je u jedan shop sa šminkom i ruževima. I cijelu lijevu ruku si je ona namazala u ruževe. Super… Ja kažem, slušaj, daj obriši tu ruku, molim te. Pa ne, ne , neću ja to brisati, ja bi htjela vidjeti preko interneta koje ruževe želim naručiti, neću tu plaćati, skupi su tu na Stradunu. Od tad sam si mislio da više nema šta poći po zlu, međutim… Došli smo gore i ja taman da ću izvadit prsten, ona odjednom, daj da vidim kako sam ispala na slikama, ja onak abort mission, vraćaj prsten u zadnji džep. I mislim si kako da to sad izvedem, prije nego što treću glupost izvede, idem kleknut.''

Ivanov prvi plan bio je da djevojku zaprosi u prosincu, točnije, na Božić. Za takvu prosidbu odlučio se hrvač Karlo Kodrić, koji je važno pitanje postavio na božićno jutro.

''Probudio sam ju s prstenom pored jastuka tako da bio je lijep Božić, pamtit ćemo ga. Kakva je bila reakcija? A bilo je suza, sad je problem baš smo se neki dan čuli na pripremama kaže baš mi smeta od svih tih suza i svega ne sjećam se kako je to izgledalo.''

Pojedini muškarci odluče se na nešto ekstragavantnije zaruke poput poručnika Marka Pedića, koji je djevojku Teu zaprosio na kninskoj tvrđavi po povratku s naporne vojne obuke.

I pjevač Jole svjedočio je brojnim zarukama jer za neke je upravo koncert idealna kulisa za ovaj važni dan.

''Imali smo i neki dan momak je došao da bi volio zaručit curu, a pošto je puno godina iza nas glazbom, bilo je i rođendana i zaruka i plakanja i grudnjaka i svega.''

Pjevač i radijski voditelj Toma odlučio je ipak kleknuti u privatnijoj atmosferi. Čini se da s godinama, zamisli o prosidbi na javnom mjestu, ipak jenjavaju kod mnogih.

''Jesam, jesam. Pa ja sam s te strane dosta tradicionalan, kako gledamo filmove, tako mora biti, je li. Bilo je intimno, onako kako ja volim i kako ja znam, između nas fvoje, iako je mama zahtijevala da to bude na gradskom trgu da to svi vide, ali mama oprosti, nije išlo, trebalomje bit kako je bilo, ali rekla je DA, to je ključno.''

Na popisu najromantičnijih mjesta za prosidbu u Hrvatskoj našla su se Plitvička jezera, Nacionalni park Krka, otok Hvar i Rovinj. No imajte na umu da mjesto na kojem će se održati zaruke nije od velike važnosti jer kako kažu, nije važno gdje si, nego s kim si.

