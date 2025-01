Otkrivamo gdje zimske godišnje odmore provode naše zvijezde, nisu svi otišli na skijanje!

Siječanj je u životima bogatih i slavnih idealna prilika za odmor. Koje su se zvijezde odlučile za egzotične plaže Zanzibara i Dominikanske Republike, tko je otputovao u daleku Australiju, a tko navukao skije i pancerice te uživa na snježnim padinama, zna naš Davor Garić.

Maja Šuput, Nenad i Bloom za svoje su prvo ovogodišnje putovanje odabrali daleku Australiju. Maja se probudila u luksuznom hotelu s pogledom na sydneysku operu, a u razgledavanju grada simpatije je, sasvim očekivano, ukrao maleni Bloom.

''Njemu je normalno da se s njim ljudi slikaju, on fakat ne zna da to nije normalno. Kad smo zajedno ne pitaju mene za sliku nego je li se mogu s njim. Kažem ako se dijete oče slikat slikajte se i onda on nekad kaže ne, ali u većini slučajeva da-da. Jako uživa u pažnji i to je na mene.''

Influencer i pobjednik showa ''Ples sa zvijezdama'' Marco Cuccurin uživa u Zanzibaru. ''Ljudi moji, Afrika je raj na zemlji!'' - napisao je Marco i otkrio pokoji detalj svoje afričke avanture. Pozornost je ukrao i ovaj dlakavi suputnik, koji mu se našao u naručju na jednoj zanzibarskoj plaži. Glazbenik Sandi Cenov pak uživa na nešto nižim temperaturama.

''Pozdrav svim gledateljima IN Magazina iz Livigna. Evo sunce napokon! Nama se čini da je pola Hrvatske tu, stalno čujemo naš jezik. Došli smo tu uživati malo, to je tradicija poslije radnog 12og mjeseca gdje bilo pregršt koncerata. Uživamo, malo zapuhani, ali to je tako! Dubok je snijeg!'', javlja se Sandi Cenov.

Putopisac i spisatelj Hrvoje Šalković sa sinom Maratom uživa u Kuala Lumpuru u Maleziji, a arhitekt Ante Vrban uputio se u Dominikansku Republiku. Društvo mu radi mama Kristijana.

''Ovo je moja mama, ima 72 i spušta se zip lineom 100 metara iznad džungle. U Chanelu!'', napisao je Vrban.

U Dubai su otputovali nogometaš Bruno Petković i Iva Šarić, a ona je zaintrigirala i fotografijom raskošnog buketa crvenih ruža, koje je dobila na poklon.

''Više puta sam bila, ovo mi je bio 5. ili 6. put. Pošto tamo imam dosta i prijatelja, to je jedna od destinacija gdje s djecom najradije idem tamo, jer je tamo uvijek lijepo vrijeme, ima jako puno sadržaja.''

Vrući pijesak ili snijeg koji škripi pod nogama... Baterije naših showbizzera ovog će se siječnja dobro napuniti.

