Svi su primijetili da Minea izgleda bolje no ikad, a evo koja je njezina tajna: ''Uvijek idemo linijom manjeg otpora, ali...''

U nastavku IN Magazina Mladen Bodalec i Mia Dimšić iskreno govore o zdravlju. Glumac Enis Bešlagić nasmijat će vas pričom iz liječničke ordinacije, a finalist showa ''Tvoje Lice zvuči poznato'' Alen Bičević otkriva tajne svojeg mršavljenja.

Koliko Enis Bešlagić svom zdravlju posvećuje brigu i pozornost, na kojem je mjestu liste prioriteta zdravlje kod njega?

''Pa nije nešto visoko, moram reć, bogami. Svi me nagovaraju ''ajde na sistematski, na sistematski'' pa evo sad bih trebao nekad uraditi sistematski. Taman sam kontao ovdje otvara se bolnica pa usput odmah da odradiš to, neku kompanzaciju da opalimo'',našalio se Enis.



''Pokušavam da bude na prvom mjestu, ali znamo svi kako izgleda taj neki užurbani život gdje nažalost padne na drugo il treće mjesto, ali trudim se to popraviti'', priznala je Mia Dimšić.



''Uvijek se za sve druge stvari nađe vremena, ali za samog sebe ne, a tu se i godina nakupilo tako da bi trebalo imati više pažnje prema samom sebi'', dodao je Mladen Bodalec.



''Zdravlje nažalost dođe na red tek kad zagusti, prije toga su naravno i auto i mobitel, ali nekako zdravlje i sa godinama i sa načinom života ide sve više i više na listi'', kaže Alen Bičević.



Kako se osobno ministar zdravstva Vili Beroš brine za svoje zdravlje i kakvo je njegovo zdravlje?

''To je najteže do sad moguće pitanje. Moram priznat da bih se više trebao brinuti o svojem zdravlju i to je upravo ono što je jedan od temelja refiorme zdravstva, a to je pobuditi brigu za vlastito zdravlje. To nije moguće u ovako poznim godinama, no moguće je od djetinjstva, dakle razvoj zdravstvene pismenosti je jedan od elemenata djelovanja reforme, da bi u budućnosti svi bli svjesni potrebe brige za vlastito zdravlje jer prevencija je ono što čuva zdravlje'', priča Vili Beroš.



Enis je u godina kad treba i ove malo neugodnije preglede obaviti, prostata i slično. Kakav je tu?

Sa prostatom? Pravo da ti kažem bio sam ja prije na tim ''prostatama'', prije na pregledima...bilo je dobro, ali sad bi trebalo to ponoviti i uraditi...pa ovisi koliko je neugodno...nemojte sad... hahaha...ja sam išao tamo, nas je bilo tamo ne znam koliko, svi smo bili dobro što je najbitnije, uspjeli smo to izdržati, bila je tamo gospođa starija, imala je malo više kilograma, bogami ona kad te pregleda, vjeruj mi, ne osjetiš ti više ništa, brate moj, ma kakvi...hahaha...'', našalios e Enis.



Svi uvijek zamijete Mineinu fantastičnu liniju, svi se pitaju pa kako je tako isklesala liniju, pa evo njezine tajne.

''Pa nema tu neke velike tajne. Ja jednostavno znam šta smijem jest, šta ne smijem. S godinama sam naučila što mom organizmu paše, što ne paše, tako da sam kompletno promijenila prehranu. Pazim šta jedem i naravno vježbam. To je jedno pravilo koje svi znamo u životu, ali ga nažalost uvijek prihvaćamo najzadnje. Uvijek idemo linijom manjeg otpora, onda raznorazni tretmani.... Nema ništa od toga. Moraš paziti što jedeš, vježbat i onda će biti vidljiv rezultat. Ja sam bila uporna dvije i pol godine i isplatilo se'', priča Minea.



''U mom slučaju je to najčešće izbjegavanje slatkog o kojem sam ovisan, a onda sve ostalo. Ne morate vagati ništa, jedite što želite samo umjereno i puno se krećite, puno trenirajte'', kaže Alen Bičević.



Cijeli prilog pogledajte u videu In magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Naša kontroverzna manekenka obrušila se na bivšeg supruga s kojim je imala skandalozan brak: "Natjerao me da se slikam gola, puno sam plakala"

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Tko je samozatajna Thompsonova supruga? Rijetko je imamo priliku vidjeti, a jedna od njegovih najljepših pjesama posvećena je baš njoj!