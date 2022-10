''Nikada ne plačem, ali danas moram!'' rekla je boksačica Ivana Habazin u emotivnom govoru nakon pobjede za WBC silver titulu u velter kategoriji. Godinu dana je čekala tu borbu kako bi pokojnoj prijateljici ispunila posljednju želju pa su je svladale emocije. Najbolja hrvatska boksačica cijeli je memorijal održan u Zaboku posvetila Draženu Petroviću s obzirom na to da s košarkaškim velikanom dijeli datum rođenja, no i mnogo više. Na boksački spektakl vodi nas Davor Garić.

Jednoglasnom odlukom sudaca Ivana Habazin ostvarila je još jedan svoj san. Pobijedila je australku Dianu Prazak u meču za WBC Silver titulu u velter kategoriji. Suze nije ni pokušavala sakriti jer je ispunila i želju svoje pokojne prijateljice.



''Prvo, hvala svima koji ste došli. Ja inače ne plačem, ali danas moram. Mislim da ovaj WBC pojas sam htjela više nego išta. Prošle godine sam se trebala boriti za taj pojas protiv Layle McCarter, i dva tjedna prije nego je Danijela umrla išla sam u Ameriku i njezine zadnje riječi su bile ''Uzmi taj pojas''. Godinu dana živim za to da uzmem taj pojas i napokon imam WBC'', rekla je Ivana.



Sraz ovih dviju dama trajao je punih deset rundi, no Ivana nije pokleknula ni trenutka.



''Huh, ja sam znala da ću pobijediti. Znala sam da će biti teško, rekla sam to na press konferenciji, mislim da sam mogla bolje, ali treba biti zadovoljan. S obzirom na okolnosti, prezadovoljna sam'', kaže.



''U inat svima htjela sam dokazati da mogu, jer puno je bilo kritika ''loše boksaš, nisi na tom nivou, ne možeš to, svaki put to slušam, ali ja ne volim gubiti, ne volim odustati od onoga što počnem. Ja vjerujem u sebe, imam predivne ljude oko sebe, odličan tim'', kaže Ivana.



Habazin je ovu pobjedu izborila na svoj rođendan. Na taj je dan rođen i Dražen Petrović pa je Ivana ovaj memorijal odlučila posvetiti svojem sportskom idolu.

''Ona je imala Dražena u sebi kao i Ivanišević na Wimbledonu. Mislim da je najljepše što se moglo dogoditi, na Ivanin i na Draženov rođendan! A Dražen je poveznica, evo 30 godina dogodine da ga nema, ali on povezuje ljude, ali to je njegova najveća medalja, ljubav naroda vi ne možere kupiti, samo je trebate zaslužit'', rekla je Biserka Petrović.



''Dražen je hrvatska legenda, rođeni smo na isti datum. Ja to znam odmalena, imala sam tu majicu koju sam prije stalno nosila, znam njegovu mamu već 5 godina, pružila mi je podršku i na prvim mečevima, žena je izvanredna osoba, jednostavno tako se poklopilo, ne može bit bolje, na 33. rođendan, treća titula, na Draženov rođendan, moj rođendan, jednostavno predivna večer'', rekla je Ivana.



''Fascinantan je taj ženski boks. U muškom boksu ima puno više kontrole, ovdje je puno više tih emocija, s puno više adrenalina, puno više udaraca, sva sreća da su ti udarci puno lakši pa eto zato smo i dočekali da se večeras dođe do desete runde'', rekao je Aleksandar Petrović.



Publika je slavljenici zaželjela sretan rođendan, a njezina velika prijateljica Minea iznenadila rođendanskom tortom.



''Fajterica je i izvan ringa! Nju život nije mazio. Ja imam osjećaj da ona kad god nešto treba napraviti i u privatnom i u poslovnom životu, mora prolaziti neke prepreke, ona je borac, ona je lavica, ona kroz život prolazi jako, i ustvari se divim toj snazi koj uona zaista ima u sebi'', komentirala je Renata Končić Minea.



Prije borbe, Ivana je u ring, pomalo neuobičajeno, ušla uz baladu ''Život leti, kapetane'', pjesmu posvećenu Draženu Petroviću koju je zapjevala Klapa Kampanel.



Osvajanjem ovog pojasa Ivana je postala prva izazivačica za WBC-ovu svjetsku titulu.



''Ja bih voljela da ima podrške s obzirom da nitko nikad nije ostvario ovakav rezultat. Netko će reć ''ženski boks'', ali čovječe, živim to, treniram to s minimalnim uvjetima, mučila sam se za ovo više nego ikad i volje bih da nakon ovog zaista dobijem podršku da mogu radit pripreme kako treba i uzet sve te pojaseve'', zaključila je Ivana.

Sudeći prema Ivaninoj volji, upornosti i talentu, smiješi joj se titula svjetske prvakinje.

