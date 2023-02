Emilija Kokić priznala zašto joj je ples najveći izazov dosad, ali i što njen suprug kaže na to: "Baš sam imala tu potrebu"

Pjevačica, mentorica, posljednjih šest godina studentica, a sada i jedna od kandidatkinja showa Ples sa zvijezdama. Emilija Kokić uskoro uskače u plesne cipelice i otkriva kako joj je ples najveći izazov dosad. Zašto strepi pred plesnim koracima, zašto suprug vjeruje u njezin uspjeh više od nje te na što se na ulici uvijek odaziva, doznajte u idućim minutama.

Kostimi, šljokice, plesne cipelice – Emilija Kokić, baš kao i ostalih 12 zvijezda, ovih dana kreće sa svojim prvim plesnim koracima.

"Baš sam imala potrebu izbaciti sebe iz komfort zone", priznala je.

I nakon 19 godina mentoriranja drugima u svojoj školi pjevanja, prepušta se u ruke plesnog mentora.

"Od prvog trenutka sam sama sebi rekla to je autoritet, on će ti biti autoritet, bit ćeš disciplinirana i slušat ćeš sve što ti se kaže, i pokušat ćeš dat svoj maksimum", najavila je Emilija.

Priznaje kako još nije svjesna avanture u koju se upustila, i otkriva – suprug, poznati spiker Miljenko Kokot, u nju vjeruje više nego ona sama.

"On se samo nasmijao i rekao - ja mislim da ćeš ti biti tu zadovoljna i sretna i to je njemu dovoljno. Onda sam shvatila da je to slično s pjevanjem koje radim cijeli život, čovjek može pjevati cijeli život kao što može plesat cijeli život", zaključila je.

Uz ples, strast joj je i kuhanje pa se prije nekoliko godina i u tome okušala, i to u showu Celebrity MasterChef.

"Ja bi rekla da je gastro akademija još nešto što neću stić u ovom životu, pa ću to ostavit za sljedeći. Ali kuhanje je apsolutno moja strast i obožavam istraživati te svjetske kuhinje i načine na koje se priprema hrana", otkrila je.

Iako će gastro akademija zasad ostati na popisu želja, studij neće. Emilja će u svoj rezime uskoro dodati još jednu diplomu. Upravo zato odabrana je za ambasadoricu Vladine agencije za cjeloživotno obrazovanje.

"Ako ja mogu možete i vi, razvijati se, učiti, ulagati u sebe, i truditi se da sviejt bude bolje mjesto, baš zbog vašeg doprinosa", poručila je Emilija.

Najveće joj zato zadovoljstvo donose djeca, mladi, ali i stariji, s kojima radi i pjeva. Oni su razlog zašto mnogo manje radi na novim singlovima.

"Način na koji sam ja sebe našla u interakciji s polaznicima i školom, u kompletu zadovoljava, uzima mi dosta slobodnog vremena, i život da mi to sad tako dogovara i taj ritam svako malo nekakav singl", pojasnila je.

U svojoj 30 godina dugoj karijeri ima ih, šali se, dovoljno. Uključujući jedan, koji se posebno pamti.

"Ljudi koji zaborave kako se ja zovem, zovu me Rock me baby i ja im se okrenem. Tako da, svakako je povezano sa mnom od prvog dana tako i danas", otkrila je Emilija.

Neke nove pobjede na Eursongu sada su rezervirane za druge, a ova Rock me baby veseli se plesnim izazovima te ovog proljeća stiže na plesni podij!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.