Željko Krušlin Kruška otkrio tko će otpjevati pjesmu koju je napisao supruzi: ''Svrstao bih ga u svjetski rang pjevača!''

Željko Krušlin Kruška pred našim kamerama odlučio je pokazati svoj slikarski talent. Poznati glazbenik, koji je upravo objavio novi album, pjesmu je napisao i supruzi, no umjesto njega, otpjevat će je drugi poznati pjevač. O kome je riječ, ali i tko je novi član obitelji Krušlin, ekskluzivno je otkrio našoj Anji Beneti za in magazin.

Ovako crta umjetna inteligencija u Kruškinu videospotu za novu pjesmu "Uzmite mi sve što imam", a ovako izgleda kad se slikarskog platna dohvati legendarni glazbenik.

Kruškin slikarski talent otkrila je njegova supruga, koja ga je i upisala na tečaj na kojem je usavršio svoje umijeće. Dosad je imao tri izložbe, a u sjećanje mu se posebno urezala ona prva.

"Prvu izložbu slika sam napravio 2015. u knjižnici Bogdan Ogrizović na Cvjetnom trgu. To sam bio strašno ponosan na to i osjetio sam jače uzbuđenje nego kad mi je prvi cd izlazio. Uvodono slovo mi je držao tadašnji dekan, nažalost pokojni, naš akademski slikar Dalibor Jelavić što mi je pričinjavalo nevjerojatno zadoljstvo i čast. Ljubav je sigurno vječna inspiracija, osnovni pokretač svih ljudskih aktivnosti'', govori Željko Krušlin Kruška.

Ljubav je ovog vječnog romantičara dovela i do novog studijskog albuma "Zbog tebe vjerujem".

''To je jedan šaroliki materijal. Mnogi će se iznenaditi jer gotovo da nema niti jedne klasične latino-američke pjesme, ali razmišljao sam na sljedeći način. Ako mi je Bog dao mogućnost i sposobnost da se bavim različitim žanrovima glazbe, zašto si postavljati granice?!", kaže.

Granica nema ni kad su u pitanju Kruškini talenti. U mladosti se bavio rukometom, a danas, uz glazbeni i slikarski, njeguje i onaj pjesnički. U njegovoj prvoj zbirki poezije nalaze se i pjesme koje je posvetio kćeri i sinu, ali i supruzi:

''Ne stari se uz onog koga se ludo voli, nego tko je s tobom život kad zaboli. Prođe sve, prođe i ljepota, samo ostaje ljubav do kraja života'', kaže.

Ipak, pjesmu koju je posvetio supruzi neće otpjevati Kruška, već:

"Ako ne najbolji, onda jedan od najboljih naših pjevača. Svrstao bih ga u svjetski rang pjevača, to je Jacques Houdek. Njemu radim

pet pjesama na novom albumu i to me jako veseli''.

Vesele ga i unuci koje mu je podario sin Filip.

"Filip je promijenio klub. On inače igra profesionalno košarku i bio je kapetan hrvatske košarkaške reprezentacije. Sad je u Strasbourgu u Francuskoj i svi su se preselili tamo sa novim članom: rodio se mali Jure. Da pobrojim redom unučad: Luka je pet godina, Maša 3 godine i Jura će sad imati godinu dana.", otkrio nam je.

