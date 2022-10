U dom Fabijana Pavla Medvešeka stiže prinova: ''Znamo već i spol djeteta, užasno se veselim...''

Veljača iduće godine bit će itekako posebna u obitelji Fabijana Pavla Medvešeka! In Magazin ekskluzivno doznaje kako glumac i njegova novopečena supruga Karla čekaju prinovu! Potvrdio je to i Fabijan te otkrio kako se osjeća, ispunjava li trudničke želje supruge, stiže li djevojčica ili dječak. Sve

Nema ljepše vijesti od dolaska prinove! A u veljači iduće godine beba stiže u dom glumca Fabijana Pavla Medvešeka i njegove supruge, producentice Karle:

''Volimo te neke bitne i ključne stvari ostaviti nama, ali naravno nismo mogli sakriti da stiže, da nam netko stiže. Užasno sam uzbuđen i užasno se veselim, ali što će biti od toga ne znam. Zna se već i spol, ali... Stvarno jedino o čemu mi razmišljamo je da to dijete bude zdravo, i dobro i da nam dođe'', kaže Fabijan.

Vezu koja traje od srednjoškolskih dana okrunili su krajem svibnja. A taj čin, kaže, za njega čini veliku razliku u odnosu:

''Meni je to donijelo našu veliku zrelost. Zajedno smo prošli kroz srednju školu, faks, različite uspone i padove. Koji su svi bili na jednoj, kako bi reko, mladenačkoj dobi'', kaže Fabijan.

Iz mladenačke dobi je i njegova glazbena priča. Naime, pjevanje mu je oduvijek velika ljubav, a nekoć je imao i bend s kojim je svirao.

''Taman negdje u srednjoj školi sam počeo s tim i onda početak faksa prve dvije godine sam se intenzivno bavio bendom, što je bilo dosta nezgodno budući da sam cijele dane bio na akademiji, a to je period života kojeg se rado sjećam, i uvije se vraćam rado tim iskustvima, jer sam u relativno kratkom roku napravio jako puno i doživio jako puno'', ispričao je.

A onda mu je Supertalent priuštio povratak u prošlost. Fabijan se poistovjetio s uličnim sviračem Ilijom:

''Ja sam primijetio kod njega da je on napravio nešto što ja na kraju nisam, a to je da je potpuno sve na kraju, neću reć odbacio, ali stavio na nekakvu pauzu, i dao sebi prostora da napravi nešto što je želio napraviti, mislim d aje to velika hrabrost, puno ljudi bi reklo da je to ludost. Ja ne žalim što nisam to napravio, jer sam napravio što sam trebao u svom životu ali isto tako cijenim njegov odabir, jer je velika stvar i to me dotaknulo duboko'', rekao je.

Njemu je stisnuo svoj Zlatni gumb i čvrsto vjeruje kako upravo on može biti novi pobjednik Supertalenta:

''To što on radi je stvarno specifično, drukčije je i jako dobro, on je jako dobar bubnjar, odnosno perkusionist'', objasnio je.

A svako znanje koje steknemo dobro dođe. Fabijan je možda glazbu ostavio po strani zbog glume, no ona se vratila u njegov život s prvim angažmanima. Kao član kazališta Komedija mjuzikli su često na rasporedu. Posljednji - ''Ljepotica i zvijer'' nedavno je premijerno izveden:

''Mjuzikl izvedba te priče je jako zanimljivo napravljena pogotovo Gaston je prikazan kao u crtiću i filmu, al je dobio još jednu kazališnu notu gdje baš ima te prave mjuzikl brojeve'', otkrio je.

Osim nje, aktualne su i neke starije predstave, a radi se i na novoj. Bliže se i live emisije Supertalenta. A prije svega, iščekujemo doznati tko osvaja još jedan Zlatni gumb i putuje izravno u polufinale!

