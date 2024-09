Saznali smo koja je Fabijanova neostvarena želja, a raspričao se i o obitelji koja mu je najvažnija: ''Obožavam svoju ženu i sina''

Prva epizoda nove sezone najgledanijeg talent showa s nestrpljenjem se očekuje u nedjelju, 29. rujna u 20.15, a članovi žirija Davor Bilman, Maja Šuput, Fabijan Pavao Medvešek i Martina Tomčić najavljuju da gledatelji ove godine od kandidata, ali i njih samih, mogu očekivati baš svašta. S Fabijanom smo popričali uoči početka ovog spektakla.

Ove nedjelje očekuje nas spektakularno otvorenje nove sezone Supertalenta. Fabijan Pavao Medvešek član je već uigranog žirija koji čine još Maja Šuput, Davor Bilman i Martina Tomčić.

Evo što nam je sve Fabijan ispričao uoči početka velikog spektakla te koliko ga veseli ponovno okupljanje s kolegama na setu i koji mu je najdraži dio ovog projekta?

''Osjećaj prema novoj sezoni je uvijek fenomenalan jer vlada veliko uzbuđenje. Jako mi je drago jer sam ponovno na okupu sa svojim dragim ljudima - kako za sudačkim stolom, tako i iza scene. Mislim da smo zaista ekipa koja uživa ispred kamere iza nje. Što se tiče produkcijskog tima, veselim se vidjeti cijelu ekipu i s njima provoditi vrijeme, a kada je riječ o kandidatima, mislim da tu nastupa najluđe uzbuđenje budući da nikad ne možeš znati što te čeka i tko će na audiciji stati pred tebe'', ispričao nam je.

A morali smo ga pitati i što kaže o činjenici da slovi kao najzgodniji član žirija, koliko mu laska ta titula?

''Hvala na komplimentu, ali mislim da se radi o tome da moje kolege za sudačkim stolom Supertalenta izgledaju apsolutno najbolje i onda se nekako stvori iluzija da ja valjda isto izgledam dobro među njima'', našalio se.

Je li na početku sumnjao u sebe i brinuo hoće li opravdati očekivanja nakon što je zamijenio kolegu Janka Popovića Volarića i je li mu možda on dao neki savjet?

''Imao sam popriličnu tremu što se tiče dolaska na Jankovo mjesto jer on je sam po sebi ikona i što se tiče naše glumačke scene, i što se tiče Supertalenta u kojem je bio zaista dugo. Drago mi je da sam dobio tu ulogu i drago mi je da se s tim bavim jer volim zaista vidjeti i mlade i starije ljude, sve kandidate koji su se odlučili za to da pokažu svoj talent jer u tome uživamo i mi i oni'', rekao nam je Fabijan.

Fabijan se prisjetio i početaka svoje karijere, pa evo što misli da je bio ključni trenutak koji ga je oblikovao kao glumca.

''Ne mogu baš odrediti točni trenutak koji me oblikovao. No, na samom kraju fakulteta, kad sam izašao iz škole i onda bio prepušten tom svijetu u kojem se moraš naći kao i nakon bilo koji drugog faksa, dobio sam ulogu u kazalištu Komedija. Bila je to moja prva uloga nevezana uz Akademiju, nevezana uz neke projekte - to sam bio baš ja kao glumac. I moram priznat da sam tu negdje osjetio taj wow osjećaj. Tako sam se nekako počeo ponašati prema poslu, kao da je to sad zaista maj posao'', otkriva.

A postoji li neka priča koju nosi u sebi, a koja čeka pravi trenutak da bude ispričana?

''Iskreno, ako postoji, sad nije pravi trenutak. Šalim se, ništa mi ne pada na pamet trenutno, budući da jednostavno uživam u životu i sve što mi se događa na neki način komuniciram, pa ništa zapravo ne čuvam za sebe'', priznaje.

Obitelj i privatni život jako utječu na njegov rad.

''Lagao bih kad bih rekao da ne. Ljudi koji to mogu na neki način odvojiti – svaka im čast. Ja naravno imam zadatak to dvoje odvojiti kada sam na svom poslu, no uvijek je obitelj prisutna u meni i drago mi je zbog toga jer mislim da su to bitne vrijednosti. Ja sam samo čovjek i jako mi je stalo do moje obitelji, tako da mi je razumljivo zašto je uvijek nosim sa sobom'', govori.

Što smatra najvažnijim vrijednostima koje želite prenijeti svom sinčiću?

''Ja sam zaista mladi roditelji i trenutno se supruga i ja trudimo da mu dajemo svu ljubav ovog svijeta, jer se nekako pokušam sjetiti sebe da mi je u tom periodu života to bilo najbitnije - samo da me moji mama i tata vole i podržavaju. To je za početak veliki zadatak koji moram napraviti, a kasnije, vidjet ću kako će on to usvajati i koristiti. Veselim se jako toj komunikaciji i mojim nekim idejama oko toga što ja mislim da je dobro za njega'', kaže, a našao je i način da uspješno balansira između posla i vremena koje posvećuje obitelji.

''Nekako se trudim razmišljati stalno o njima, ali da isto tako odvojim vrijeme za njih, odnosno za obitelj, a određeno vrijeme za posao. Što sam stariji i što sam nekako zreliji, sve su jasnije te granice, bar imam takav osjećaj. U smislu, jasnije odvajam posao od privatnog života jer jedino na taj način možeš potpuno u jednom ili drugom. Imam slobodno vrijeme i trudim se zaista ne dirati ga… sve što treba napraviti tada može pričekati. Isto tako kada radim, pokušavam taj posao jako ozbiljno shvatiti nastojim biti maksimalno posvećen tome jer razmišljam na način da ću ga prije završiti, a vjerojatno i kvalitetnije, i neću se morati njemu vraćati, pa ću opet imati više slobodnog vremena za obitelj'', objasnio je i otkrio nam koji su mu najdraži obiteljski trenuci, ali i postoji li neka tradicija koju posebno voli.

''Pa ima toga zaista puno. Obožavam svog sina i svoju ženu i svaki trenutak koji smo zajedno proživljavali mi je omiljeni. Obožavam naše šetnje ujutro, obožavam naše šetnje navečer, obožavam uspavljivanje, obožavam hranjenje... I to jutro koje je teško jer počinje jako rano. Zapravo, na kraju, kad god se sjetiš toga, nakon što prođe, ti dođe osmijeh na lice jer zaista uživamo u njemu jer je anđeo'', priznaje Fabijan, a evo što smatra važnim da bi veza bila uspješna prema svom iskustvu.

''Samo mogu reći da se treba međusobno slušati, treba se voljeti i treba se dati. Mislim da je ključna komunikacija i konstantno nekakvo, nazovimo to tako, čekiranje jedno drugog. Važno je da smo konstantno tu, prisutni, i svjesni jedno drugoga jer zajedno možemo kroz apsolutno sve'', zaključio je.

A ima li neku neostvarenu želju u poslovnom smislu?

''Imam. Naravno htio bih snimit veliki film vani, ali ono što bi zaista htio je snimit film s redateljem Guy Ritchiejem, odnosno biti dio njegovog filma. Htio bih biti na tom setu, jer koliko sam čitao, zaista su to i posebni načini rada. Sviđa mi se njegov stil i to mi je neostvareni san što se tiče filma. Što se tiče kazališta, ne mogu se žaliti, radimo najveće komade mjuzikla koje su moj život i moj smjer. Ako ste u prilici, dođite, igramo i Ljepoticu i Zvijer i Jesus Christ Superstar, a trenutno smo u procesu rada na predstavi Jadnici. Ukratko, ne znam što bih prije preporučio da dođete vidjeti'', poručuio je Fabijan.

