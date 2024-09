Najpoznatiji svjetski milijarder više ne izgleda ovako, estetski stručnjaci sigurni su da je i on podlegao pokojem zahvatu

Elon Musk u posljednje vrijeme mršavijeg je izgleda, a njegova izražena čeljust potaknula je i komentare stručnjaka.

Jedan od najpoznatijih poduzetnika na svijetu Elon Musk u posljednje vrijeme poradio je na svojoj liniji.

Naime, strani mediji ovih su dana podijelili njegov novi videozapis na kojem izgleda puno mršavije, a mnogi su primijetili i da ima izraženiju čeljust nego inače.

Video možete pogledati OVDJE.

Dr. Jordan Terner, plastični kirurg iz New Yorka, rekao je za DailyMail: ''Dobro izgleda. Definitivno izgleda isklesano i svježe, tijelo mu izgleda mršavo i zategnuto, no lice mu ne izgleda mršavo. Samo izgleda definiranije. Znam da je definitivno priznao da koristi semaglutid, pa mislim da je to veliki dio njegovog gubitka masnoće, ali znam da on puno vježba i da ima trenera, a također je vrlo probirljiv po pitanju prehrane i tjelovježbe.''

Iako Musk nikada nije priznao nijednu plastičnu operaciju, prošle je godine otkrio da je koristio lijekove za mršavljenje.

Musk je rekao obožavatelju da je smršavio oko 13 kilograma od dijete, a onda je počeo koristiti i lijek Wegovy.

Sličnan Ozempicu, ovaj lijek koristi aktivni sastojak semaglutid za oponašanje hormona GLP-1 za suzbijanje apetita.

Dr. Smita Ramanadham, plastična kirurginja u SR Plastic Surgery u New Jerseyju, došla je do sličnog zaključka.

''Definitivno je došlo do jasnog gubitka težine. Najvjerojatnije je na nekoj vrsti doze mršavljenja Wegovyjem, bilo da je to vrlo niska doza, ili je uzima naizmjenično svaki tjedan. Ali većina ljudi treba biti na nekoj vrsti održavanja kako bi održali gubitak težine. Vježbanje i zdrav način života su apsolutno potrebni, inače se kilogrami samo vraćaju. Sada imamo dovoljno iskustva s ovim lijekovima da znamo da je potrebno promijeniti način života.''

Što se tiče tjelovježbe, Musk je rekao da je kratko trenirao Kyokushin karate, taekwondo, judo i brazilski jiu-jitsu. Također je rekao da diže utege i trči na traci za trčanje.

Dr. Ramanadham dodao je da je moguće da je Musk koristio filere za lice ili botox tretmane za usporavanje starenja.

''Izgleda vrlo prirodno. Sigurno ne bih rekao da je pretjerao ili da izgleda previše dotjerano'', rekao je.

Dr. Terner se pak ne slaže s njim te je ukazla na drastičnije zahvate, poput faceliftinga kako bi se ispravila komplikacija nazvana ''Ozempic Face''.

To se događa kada lijekovi kao što su Ozempic i Wegovy uzrokuju tako brz gubitak težine da koža oko lica gubi svoju elastičnost. Reality TV zvijezda Scott Disick jedan je od najzloglasnijih primjera toga, a njegov novi ispijeni izgled pogledajte OVDJE.

Dr. Terner je rekla: ''Mislim da je zapravo to učinio. Izgledao je malo ovješeno i mršavije, osobito u sredini, a sada izgleda uzdignuto i zategnuto. A ova linija čeljusti izgleda mnogo bolje.''

Također je primijetila, iako nije jasno koliko je dugo Musk na Wegovyju, da je vjerojatno još uvijek na barem maloj dozi.

''To je samo preveliki gubitak težine i prekratko vrijeme u njegovim godinama. Stvarno je izazovno to učiniti samo dijetom i tjelovježbom'', rekao je.

''Mislim da je sve vjerojatno kombinacija dijete, tjelovježbe, prehrane u osam, konzervativne kirurške intervencije, filera, botoksa.''

Novu figuru pokazao je i na fotografiji s našom Kolindom Grabar-Kitarović prije nekoliko dana, a možete ju vidjeti OVDJE.

