Stjepan Hauser samo je za kamere IN Magazina otvorio vrata svojeg doma u Istri i pokazao da je uz glazbu, i velik sportski fanatik. Ima teren za odbojku na pijesku, obožava igrati stolni tenis, a u stolnom nogometu kaže da je nepobjediv. Zasvirao je Oliverove hitove, i to na glasoviru. Ekskluzivno je otkrio i detalje svoje prve samostalne svjetske turneje, koja će obilovati latino ritmovima. Sve pogledajte u prilogu Davora Garića.

''Oliver...uz njega sam odrastao, uz njegove pjesme, propričao zapravo i to je nešto što ti ostane urezano za cijeli život. Gdje god idem, gdje god putujem, taj njegov glas me uvijek vraćao u ove krajeve, osjećaš to more, taj jadran, sunce, galeba... Kad si klinac, drugi su imali Batmena, Supermana, a ja sam imao Olivera, oduvijek mi je on nešto najviše moguće u mojoj glavi i tako je i ostalo'', priča Stjepan Hauser.

U deset godina s 2Cellos Hauser je imao priliku svirati i sa svojim idolom. Uz dalmatinsku, obožava i latino glazbu pa njegov novi samostalni album ''The player'' odiše strašću.



''To je jedno novo ostvarenje sna gdje sam svirao sve te moje najdraže latino pjesme. To su pjesme koje svi jako dobro znaju i mladi i stari, to su ti evergreeni. Mislim tko ne zna za Livin la vida loca?! Tko ne zna za Besame mucho!'', govori Stjepan.

Iako je s 2Cellos još uvijek na oproštajnoj turneji do kraja godine, Hauser najavljuje novi spektakl, samostalnu turneju imena Buntovnik s violončelom.



''Show će biti totalno drukčiji od svega što ste vidjeli kao 2Cellos jer 2Cellos smo bili Luka i ja i Dušan nam se pridružio na kraju koncerta, ali sad budući da sam sam, morat ću imati druge muzičare, imat ću 25 ljudi u bendu! I naravno, počet ću više sa klasikom, filmskom glazbom, ove lijepe romantične melodije, a kasnije će se to pretvorit u pravo latino ludilo gdje očekujem da će se cijela arena ustat na noge i zaplesat na sve te lude ritmove!'', priča Stjepan te dodaje:



''Tek kad sam na bini, ja sam svoj na svome! Osjećam te ljude, oni osjećaju mene, to je taj jedan spoj, to je i razlog zašto ljudi toliko dolaze na koncerte i kupuju karte jer oni osjećaju da ja dajem zadnji atom snage, zadnju kap znoja u tu muziku, ja se saživim s tim čelom i onda oni meni dodatno daju tu energiju. Publika je član benda zapravo'', smatra Stjepan.



Svirajući violončelo, Hauser je proputovao cijeli svijet, no nije mnogo dvojio gdje će sagraditi svoju rezidenciju. Gnijezdo je svio nadomak svojeg rodnog grada.



''Kad odrasteš u ovako lijepom okruženju, kad si iz Istre, iz Hrvatske, kad odrasteš uz more lijepo naše Jadransko, onda je teško nać išta ljepše'', kaže.



Uz glazbu, Hauser je i strastveni sportaš. Teren za odbojku na pijesku je u vrtu, a cijeli jedan kat uredio je za druženje i sportske aktivnosti s prijateljima. Nećeš vjerovat, u stolnom nogometu nisam u životu izgubio jedan na jedan'', kaže.



I nakon ovog okršaja ostao je neporažen u stolnom nogometu. Mnogima za oko zapnu ovi dresovi s njegovim prezimenom pa pomisle da je sportaš, a ne glazbenik.



''A ne, to gdje god sviramo po svijetu, kad dođeš u Chicago i sviraš u toj areni onda ti Chicago Bulls poklone dres, stave prezime Hauser i tako, u Kanadi neki hokejaški klubovi, to je nekako običaj i tradicija, gdje god sviramo da nam uruče taj lijepi znak pažnje. A kao što vidiš imamo i našeg Kovačića, Perišića...kad smo svirali u Madridu, dok je on bio u Real Madridu, pa nam je poklonio dress, Perišić je došao kad smo bili u Milanu dok je igrao za Inter. Uvijek je lijepo vidjeti naše vrsne sportaše u publici'', kaže Hauser.



A ima li neka vrsna ljepotica u njegovu srcu? Na društvenim mrežama često ga gledamo u društvu zanosnih dama, no je li ga koja osvojila i u stvarnom životu?



''Slušaj, ljudi vide sva ta moja videa... Znaš kad gledaš filmove, James Bond...znaš da je to film, znaš da je to gluma, a kod mene ti ništa nije gluma, kod mene ti je realnost i ono što se prikazuje, potpuno ista stvar!'', kaže.



Potpuno nova stvar, samostalna Hauserova latino turneja počinje uskoro. Na popisu je i zagrebačka arena, no za taj će se koncert obožavatelji morati strpjeti do listopada sljedeće godine!

