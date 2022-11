Grdović nam je ispričao zašto je šeik iz Emirata poslao privatni zrakoplov i hitno ga doveo u Abu Dhabi!

Na poziv bogatog šeika Mladen Grdović proveo je nekoliko dana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i uživao u VIP tretmanu poput prave svjetske zvijezde. Naime, šeik je Grdovićev velik obožavatelj. Pjevač je otkrio da su već dogovorili i njegov novogodišnji nastup u Abu Dhabiju, za koji će šeik ponovno poslati privatni zrakoplov. Detalje je saznao naš Davor Garić za In magazin.

Ekipa In magazina razgovarala je s Mladenom Grovićem nakon što je sletio iz Ujedinjenih Arapskih emirata! Gdje je bio, što je radio?

''Evo, došao sam iz Abu Dhabija. Pozvan sam preko nekih koji me dugo traže. Šeik Kalif s obitelji koji slušaju moju muziku, moje pjesme i napokon je poslije dvije godine došao do mene. Uvijek se u njegov office u najvišem neboderu na svijetu, kad on ulazi, moraju slušati moje pjesme, najviše voli ''Dalmatinac sam!'', zna i malo teksta, pjeva ''Dalmatinac sam, tu sam rođen ja!'', priča Grdović.

Upravo zbog šeika uživao je u VIP tretmanu, vožnja tamo i nazad privatnim avionom, što je još imao prilike okusiti?

''Pa puno toga, teško je reći. U Dubaiju smo spavali, sve smo imali, ništa nam nije falilo. To su krasni ljudi, fini, kulturni, security, ništa nam nije falilo, ni cijeloj mojoj grupi'', priča Mladen.



Mladen je u Abu Dhabiju pjevao na brodu šeika iz Emirata, u povodu slavlja kraja sezone Formule 1.

Je li Mladen strastveni ljubitelj tog sporta?

Jesam jer je meni otac bio trkač i automehaničar i brat pokojni je bio automehaničar tako da sam ja od malena volio aute'', priča Mladen.



U Emiratima se Grdović družio s nekadašnjim kapetanom Reala Michelom Salgadom.



''Saldago me strašno iznenadio, bio je prvi bek svijeta i gospođa i cijela njegova obitelj je bila, bili su i neki glumci koji meni nisu poznati, ali nisam uspio vidjeti jer sam puno pjevao, možda jedno 5,6 puta po pola sata, bila je vrućina 35 stupnjeva, ali ja sam volio provirivati tko prolazi od Formule 1, znaš'', priča.

Ako naši poluče uspjeh u Kataru, ne sumnjamo da će opet sjesti u avion i ići tamo feštati s našim nogometašima?

''To mi je sad druga stvar i obveza. Ja vjerujem da ćemo proći dalje i naravno da ću doći, a još jedan je upit - vjerojatno ću i za novu godinu biti kod Kalifa za doček'', priča Mladen koji i u Hrvatskoj pjeva za doček, pa evo kako je to objasnio.

''Doći će avion njegov i s kompletnom grupom ću ići kod kalifa, ali ovaj put će biti u hotelu, a ne na brodu'', rekao je objasnio kako će

imati dva novogodišnja nastupa.



Grdović očito živi život punim plućima, bez obzira na novinske napise da se razveo, da ne plaća alimentaciju i da svako malo zbog bevande upada u probleme.



''Sve je dobro samo mi je krivo što ima tako nekih napada medija koji uopće nisu potrebni, to vam moram iskreno reći, jer kod mene svi dobro žive, svi uredno...bez mene nema ništa! Samo bih to rekao i napomenuo da nikom ništa ne fali dok je Grdovića, tako da javno kažem svim medijima, svim novinarima, da nikom ne fali ništa od Grdovića i to mogu reći, jer 42 godine pjevanja nije lako'', zaključio je.



Mladen sada uzima nekoliko dana sna jer ga uskoro čekaju brojni koncerti u Hrvatskoj i inozemstvu.

