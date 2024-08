Holivudska zvijezda otkrila nam je svoju vezu s Hrvatskom, ali i s kojom je kolegicom bilo teško raditi!

Hrvatska je već duže vrijeme dobro poznata holivudskim zvijezdama, no svejedno nas doista ugodno iznenadi kada počnu govoriti hrvatski. Tako je bilo i pri intervjuu sa zvijezdom Čikaške hitne Stevenom Weberom. Našoj Aleksandri Keresman za In magazin je otkrio svoju vezu s Lijepom našom, ali i s kojom je to glumačkom kolegicom bio pravi izazov raditi.

Jednom kad sjednete nasuprot glumačkih zvijezda, nikad ne znate kamo vas razgovor može odnijeti, posebno onaj neformalan..no najslađe je kad vas, figurativno, odvede kući…

Iako još nije posjetio Lijepu našu, domaćoj publici njegovo lice je već dobro poznato kako iz sitcoma Wings, koji se emitirao početkom 90-ih, tako i serije Čikaška hitna, u kojoj trenutno tumači lik doktora Archera.

Njegov lik, dr Archer nije bio baš najomiljeniji niti lik koji se ljudima sviđao previše u početku, je li to utjecalo na njega jer svi nekako želimo da nas ljudi vole?

''Da, iako je to bio takav lik kada su ljudi krenuli gledati seriju i sretati me na ulici, nisam dobivao neki dobar osjećaj. Počeo sam to uzimati osobno, bilo je obeshrabrujuće i postalo je malo nelagodno, jer očajno se želim svidjeti svima'', kaže.

Je li se to promijenilo s vremenom, je li sada bolje?

''Jest, produbili su lik, iako ni sada nije neki lagan tip, gledatelji su upoznali njegovu emotivniju stranu zbog čega je prijemčljiviji'', kaže.

Koji su najizazovniji trenuci igranja liječnika jer mora da lomi jezik na profesionalnim medicinskim terminima?

''To je najteži dio, posebno zbog ograničenog vremena koje imamo da naučimo tekst, tehnički žargon je zaista grozan. Ljudima lete zubi iz usta. Sjećam se jedne fraze kateholaminergička polimorfna ventrikularna tahikardija. Trebalo mi je dva tjedna svakodnevnog ponavljanja da to zapamtim i još je se sjećam od prošle godine'', kaže.

Ako nekome zatreba Heimlichov zahvat bi li mogao intervenirati?

''Mogao bih pokušati ali nisam siguran da bih pomogao. Ma medicina je šala, moron bi to znao'', našalio se.

Iako je u svakom njegovom odgovoru doza humora, njegova karijera nije nikakva šala, dapače traje već preko tri desetljeća, a obuhvaća sve od filma, tv adaptacija Stevena Kinga, sve do daski Broadwaya.

Izgleda super i radi punom parom, koja je tajna, joga, meditacija, san?

''Odustao sam od rakije, nisam popio piće već 4 godine. Spavanje je upitno, imam sreće jer se trudim biti pozitivan, jesti zdravo ali u bilo kojem trenutku mi klavir može pasti na glavu, to je samo sreća'', kaže.

Uz malo sreće Stevena možda idući put sretnemo upravo u Dalmaciji i detaljnije testiramo znanje hrvatskog.

