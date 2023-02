Velike promjene u životu Ecije Ojdanić: ''Kad se radi o Novoj TV, možemo ekskluzivno reći...''

Omiljenu glumicu s malih ekrana Eciju Ojdanić pred kamerama IN magazina potpuno smo transformirali. U hairstyle izazovu postala je bakrena crvenokosa. Upravo su bakrene nijanse must have ove godine, no to nije njezina jedina promjena u životu. Uskoro se vraća u seriju "Kumovi" i jedva čeka kada će postati baka. Sve je detalje ispričala Davoru Gariću!

Kada treba izgledati dobro, četka, sušilo za kosu i vješte frizerske ruke imaju moć poput čarobnog štapića. Zna to dobro glumica Ecija Ojdanić, no zbog čestih snimanja TV i filmskih uloga, njezina je kosa pod velikim pritiskom.



''Jako pati! Zaista bi se moglo reći da moj posao nije blagonaklon prema mojoj kosi. U posljednjih nekoliko godina imala sam trajnu, pa sam išla iz crne u plavu, pa onda i ako nema tako radikalnih promjena, recimo snimanje jedne serije traje 9 mjeseci, to uključuje svakodnevno feniranje, lakiranje, što možemo reći da dosta uništava kosu'', priča Ecija Ojdanić.



Zato joj je njega kose itekako važna. Evo njezine tajne dobrog izgleda.



''Ja kad imam frizuru, onda se smatram sređenom! Možeš biti u trapericama i T-shirtu, bez imalo make-upa, ali ako imaš frizuru, ti si sređen, eto ga'', smatra.



Dame koje žele biti u trendu dobro znaju što se nosi ove godine.



''Ova godina donosi nam u trend smeđu boju, i to smeđu s toplim, bakrenim odsjajem. Isto tako dominirat će nam i ginger boja, tj. boja gdje je cijela kosa obojena u bakar'', govori Jadranka Pezo.



Upravo smo zato Eciju stavili pred naš hairstyle izazov te je pretvorili u ovo - supertrendi divu s crvenog tepiha!



''Wow! Kad bi mi mogla kosa ovako narasti! Možda će Jadranka neku tabletu smisliti da naraste u jedan dan! Odlično je, jako mi se sviđa! I crvena i dužina i frizura i sve!'' govori Ecija.



U kazalištu i na filmu često nosi perike, a privatno?



''Pa samo kad su maškare, malo sam tu stidljiva. Možda bih trebala biti hrabrija, zašto ne'', kaže Ecija.



''Bakrene su uvijek interesantne, daju neku živost svakoj od nas i mislim da će Eciji jako dobro pristajati'', kaže Jadranka Pezo.

Velika promjena dogodit će se i u "Kumovima". Naima, Ecija se vraća u mnogima omiljenu seriju s malih ekrana.



''Mirjana je krajem prve sezone otišla u Argentinu da pomogne svom ujaku, međutim kako se radi o Novoj TV, možemo ekskluzivno reći da se Mirjana vraća, i to u velikom stilu'', najavila je Ecija Ojdanić.

Ecija ovog vikenda putuje u Italiju, gdje će otrčati svoj peti maraton.



''Veliko mi je veselje to trčanje. Ja ću uskoro navršiti 50 godina, to mi je donijelo smirenost, samopouzdanje, zadovoljstvo, psihičko, onda i fizičko, prvenstveno unutarnje. Mislim da je trčanje mentalna disciplina, mislim da me promijenilo nabolje na svim poljima'', kaže Ecija.

Je li okrugla brojka od 50 svjećica na torti malčice stresna?



''Ne! Ja ti se svima hvalim koliko imam godina! Zato što sam jako zadovoljna, prvenstveno s tim unutarnjim zadovoljstvom, godine su zato odlična stvar jer si voljen, realiziran, jer imaš obitelj, jer imaš neke svoje snove koje si ispunio, neke stvari o kojima nisi ni sanjao su ti se ostvarile i zaista možeš puno opuštenije uživati u životu. Možeš raditi stvari koje ti se rade. Dapače, čak se veselim kad ću postati baka. Doduše, malo sam kasnije rodila pa sad to ne bi bilo ni dobro, ali veselim se svakoj fazi. Daj Bože zdravlja, osmijeha na licu, unutarnjeg zadovoljstva, moje energije i dapače, čak se veselim starosti', kaže Ecija.

Ecija je uz sve i osnivačica i duša kazališta Moruzgva, koje će uskoro proslaviti 13 godina uspješnog rada. Čini se da ova žena zaista živi svoj san.

