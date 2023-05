Duško Lokin novu pjesmu posvetio je jedinoj ljubavi svog života, skupa su proveli šest desetljeća

Svoju novu pjesmu ''Ti, samo ti'' Duško Lokin posvetio je pokojnoj supruzi Anuški. Tužnu vijest Lokin je dugo tajio od javnosti, a sada je ljubav prema ženi s kojom je proveo šest desetljeća izrazio pjesmom. Najveća su mu utjeha obitelj - kći, unuka i praunuci, a sada je smogao snage i da se nasmije. Razlog su šale na račun njegove frizure. S Lokinom je razgovao naš Davor Garić za IN magazin!

Stihove svoje nove pjesme ''Ti, samo ti'' Duško Lokin posvetio je svojoj jedinoj i najvećoj ljubavi, ženi s kojom je kroz život koračao čak šezdeset godina.



''To je priča koju ja donosim svojoj supruzi, koja, nažalost, nije više među nama'', rekao je.



Lokinova supruga Anuška preminula je prošle godine od COVID-a, no pjevač je tu tužnu priču s javnosti podijelio tek nedavno. Pjevati o Anuški nije bilo lako.



''U studiju kada staviš slušalice i kad krene ritam i vesela pjesma, ja uđem u pjesmu i otpjevam, a onda kad se preslušam nekoliko puta do Zagreba, pa kući, e onda se pojave neke, rekao bih, intimne situacije, koje zadržavam za sebe'', priča Duško.



Utjehu i radost u životu daju mu upravo glazba i koncerti.



''To me na neki način veseli, ispunjava ovaj moj život, da nije svakodnevni, uobičajeni, da ne kažem više od toga. Daje mi u ovim mojim, rekao bih, u malo težim vremenima, daje mi neki životni optimizam, neku nadu da život ide dalje'', kaže.



Oslonac i sreću pronalazi u obitelji.



''A to je moja kći, moja unuka, moja praunuka, moj zet i moj Švrćo, ja ga zovem, moj mačak mali, osam i pol mjeseci ima. Mali Kaja, koji se tek nedavno rodio, oni su moj život, oni su moj zaštitnički znak, oni paze i misle na mene, kao i ja na njih, i to me čini sretnim'', otkrio je.



Duško je ušao u deveto desetljeće, no godine karijere više ni ne broji.



''55, 56, 57, više ni ne znam... Oko pet milijuna prodanih nosača zvuka. Ljudi kažu ploča, ne, ja sam dobio nagradu od slovenske televizije, radija, oni su izdavali kazete, ja sam prodao milijun kazeta. Dobio sam onu neku zlatnu pticu, jel'', priča.



I danas je vrlo mladenačkog i dječački zaigranog duha, no u modernu se tehnologiju i društvene mreže ne razumije.



''Ja s time nemam ništa! Osim što mene snimaju pa me stave na TikTok, pa neki humori, uglavnom se odnosi na moju frizuru. Ja to jako dobro prihvaćam jer ona je moj imidž i ona mi je, moram ti reći, donijela puno dobrih reklama'', priča Duško.



Koliko ga često pitaju za frizuru?

''99 % intervjua! Ha-ha-ha-ha....'' kaže.



Lokin se nedavno oprostio i od prijatelja Stavrosa, dugogodišnjeg prijatelja i suradnika. Pamtit će ga po jednom trenutku nakon povratka s turneje Australijom, koju je Stavrosu organizirao upravo Lokin.



''Mjesec dana nakon povratka došao je i rekao: 'Evo ti kuverta!' Ja sam rekao: 'Što me potplaćuješ?' Unutra je bilo 500 dolara, rekao je: 'To ti ja poklanjam jer si jako malo zaradio na toj turneji, ali si bio jako dobar prijatelj.' Evo, to je živa istina, to je život, to je bio Stavros'', prisjetio se Duško.



U novom videospotu Lokin je pokazao da je u odličnoj formi. Često trenira u maksimirskoj šumi i pazi što jede.



''Sve jedem, ali ni u čemu ne pretjerujem i nikad ne večeravam, to je moje pravilo! Jabuka ili banana!'' kaže.



Pradjed sa zavidnom karijerom i mladenačkim duhom, Lokinov plan i program za budućnost je jednostavan.



''Plan i program je da budem zdrav i da su djeca uz mene! To mi je jedini važan plan i program, a sve ovo ostalo, profesionalna strana i to, sve to ide usput'', kaže.



Nova pjesma polako pronalazi put do publike, a Lokin će s njom kao debitant na glazbenom festivalu u Vodicama nastupiti početkom lipnja.



''Dosta da se pojavim, otpjevam i da netko možda zapleše uz mene, ja bih bio super zadovoljan i sretan. Najskromnije, ali kad pjesma govori sve sama o sebi i postane hit, ništa ti više ne treba. Pjesma govori sve'', zaključio je.

